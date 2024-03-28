Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать

Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес

С начала полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 18 944 случая переезда бизнеса из одного региона в другой, причем самый популярный маршрут - из Киева в Киевскую область, куда переехала 981 компания.