Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  14225 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  130309 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  136903 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  141236 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  151589 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  126906 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139754 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126528 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143738 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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25 марта 2024, 10:59  •  135043 просмотра

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Отопительный сезон в Одесской области будет постепенно завершаться с 31 марта в связи с потеплением.

Общество •   •  5616 просмотра
Кипер: отопительный сезон в Одесской области планируют постепенно завершать

Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес

С начала полномасштабной войны в Украине было зафиксировано 18 944 случая переезда бизнеса из одного региона в другой, причем самый популярный маршрут - из Киева в Киевскую область, куда переехала 981 компания.

Экономика •   •  6650 просмотра
Более 600 украинских компаний не вернулись в свои регионы с начала войны: куда чаще всего переезжает бизнес

Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

На Ореховском направлении в районе населенных пунктов Роботино и Старомайорское Вооруженные силы Украины отбили четыре российские атаки.

Война •   •  8527 просмотра
Силы обороны отбили четыре штурма россиян на Ореховском направлении

Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Представитель ООН по правам человека Волкер Тюрк обвиняет Израиль в использовании голода как оружия войны в Газе, приводя в своем докладе статистические доказательства искусственного голода.

Новости Мира •   •  5595 просмотра
Израиль использует голод, как оружие войны в секторе Газа - представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Калифорнийский город Сакраменто в США объявил себя приютом для трансгендерных людей

Город Сакраменто принял резолюцию, гарантирующую, что городские ресурсы не будут использоваться для выполнения законов, ограничивающих доступ к гендерно-подтверждающей помощи.

Новости Мира •   •  6308 просмотра
Калифорнийский город Сакраменто в США объявил себя приютом для трансгендерных людей

Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети

Граждан Кыргызстана, в том числе несовершеннолетних детей, вербуют через социальные сети и сайты знакомств для совершения террористических актов в россии, сообщает Министерство труда Кыргызстана.

Новости Мира •   •  6251 просмотра
Кыргызстан предупредил граждан о вербовке террористов через сайты знакомств и соцсети

В Украину приехала председатель Национальной ассамблеи Франции

Президент Национальной ассамблеи Франции Яэль Брон-Пиве прибыла в Киев с делегацией, чтобы подтвердить поддержку украинского народа.

политика •   •  9964 просмотра
В Украину приехала председатель Национальной ассамблеи Франции

Заместитель министра обороны обсудил с делегацией Европарламента потребности ВСУ в артиллерии и ПВО

Заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир встретился с делегацией Европарламента и обсудил насущные оборонные потребности Украины, включая системы противовоздушной обороны, ракеты большой дальности, артиллерию и боеприпасы, а также поблагодарил ЕС за поддержку в условиях российской агрессии.

Война •   •  11228 просмотра
Заместитель министра обороны обсудил с делегацией Европарламента потребности ВСУ в артиллерии и ПВО

Первые 300 грузовиков: начались поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил ДОТ

На этой неделе были доставлены первые 300 грузовиков с продовольствием для Вооруженных Сил Украины по контрактам, подписанным "Государственным оператором тыла" на второй квартал 2024 года.

Война •   •  12028 просмотра
Первые 300 грузовиков: начались поставки продуктов питания для ВСУ по контрактам, которые заключил ДОТ

"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы

После 6-часовых "тяжелых" переговоров между Украиной, Польшей и ЕС, а также профильными ассоциациями, были обсуждены общие подходы к решению кризиса, связанного с блокированием Польшей трех пунктов пересечения границы, что привело к задержке около 370 грузовиков.

Экономика •   •  12236 просмотра
"Переговоры продолжались более 6 часов": Сольский провел "сложный" разговор с Польшей и ЕС по разблокированию границы