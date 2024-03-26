Кабмин назначил Шалигайло заместителем главы Одесской ОГА

Кабинет министров Украины назначил Антона Шалигайло заместителем председателя Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщил постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

С июля 2017 года Шалигайло временно исполнял обязанности директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской облгосадминистрации. С февраля 2018 года - стал директором Департамента.

Кроме Шалигайло, у Кипера есть еще четыре заместителя:

- Харлов Александр Александрович - первый заместитель председателя Одесской областной государственной администрации

- Радулов Дмитрий Дмитриевич - заместитель председателя Одесской областной государственной администрации

- Фигель Андрей Анатольевич - заместитель председателя Одесской областной государственной администрации

- Крапива Сергей Васильевич - заместитель председателя Одесской областной государственной администрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).

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