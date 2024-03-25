Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

Одесская область входит в топ-5 регионов, которые больше всего помогают украинской армии. Об этом в интервью "Главком" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

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"Сейчас я стараюсь всех мэров, всех глав громад в Одесской области, а таких в области 91, консолидировать. Стараюсь со всеми общаться, хочу, чтобы мы все направили наши усилия на работу, помощь нашей армии... Одесская область входит в топ-5 регионов, от которых была максимальная помощь нашей армии", - рассказал он.

Алгоритм прост, говорит глава Одесской обладминистрации, от военных к командованию поступает запрос на потребности и командование определяет приоритеты, которые в ОГА пытаются удовлетворить.

Вместе с тем обладминистрация координирует контроль за расходами местных бюджетов - чтобы средства использовались рационально, подчеркнул Кипер.

"У нас есть такая группа из специалистов "Прозрачность и причастность", к которой привлечены представители СБУ, Бюро экономической безопасности, прокуратуры, налоговой, общественные организации. Так они мониторят деятельность фирм, в частности которые строят.

Кроме того, своему заместителю я поставил задачу, чтобы мы выборочно брали какие-то элементы из этих строек и проверяли качество. Я не специалист в том, чтобы определить, например, марку цемента, которым строят. А у разных марок цемента разная цена. Поэтому хочу, чтобы в том числе и марку цемента проверяли независимые структуры, проводили экспертные исследования", - рассказал глава Одесской обладминистрации.

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