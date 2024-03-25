Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  28940 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
  •  143914 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
  •  142370 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  150081 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  214045 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  180269 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176572 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172783 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140403 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  365179 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

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Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

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Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

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Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  326784 просмотра
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Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

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20 марта 2024, 10:44  •  371708 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  463674 просмотра

Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

Одесская область вошла в топ-5 регионов, которые оказали наибольшую помощь украинской армии, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Война •   •  10303 просмотра
Одесская область в топе регионов, которые больше всего помогают армии - Кипер

В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

Теракт в концертном зале "Крокус Сити" в Красногорске Московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в России за последние два десятилетия.

Новости Мира •   •  9688 просмотра
В результате теракта в "Крокус Сити Холл" погибло 137 человек

Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

16-летняя девушка госпитализирована в "Охматдет" с политравмами после ракетного удара россии по Киеву.

Война •   •  15460 просмотра
Несовершеннолетнюю, пострадавшую из-за атаки рф на Киев, госпитализировали в "Охматдет" - КГВА

Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

Депутаты работают над законопроектом по увеличению выплат помощи при рождении ребенка, которые с 2014 года остаются неизменными на уровне около 41 000 грн, поскольку текущая сумма является недостаточной для поддержки молодых матерей.

Общество •   •  15025 просмотра
Народные депутаты ищут механизм для увеличения выплат при рождении детей, которые не пересматривались с 2014 года

Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

российский ракетный удар по Киеву разрушил часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна им.

Война •   •  18329 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: осколки разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени М. Бойчука - Минкульт

Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго

Энергосистема Украины работает сбалансировано, без дефицита электроэнергии, но отключения в некоторых регионах вызваны повреждением сети электропередач в результате недавних российских атак на энергетические объекты.

Общество •   •  18734 просмотра
Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго

В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

В результате российской атаки на Киев было повреждено 3-этажное здание и прилегающие жилые дома, в результате чего 5 человек получили ранения и 2 были госпитализированы, спасательные работы продолжаются.

Война •   •  17514 просмотра
В результате ракетной атаки рф на Киев жертв и попаданий в жилые многоэтажки нет - мэр

рф продвигает информкампанию "привязки" Украины к теракту в "крокусе" Украины к теракту в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

россия продвигает информационную кампанию, которая ложно связывает Украину с террористической атакой в "Крокус Сити Холл", ссылаясь на заявления пророссийских журналистов и блогеров.

Война •   •  15395 просмотра
рф продвигает информкампанию "привязки" Украины к теракту в "крокусе" Украины к теракту в "Крокусе" - Центр противодействия дезинформации

"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

Российская ракетная атака на Киев подчеркнула насущную потребность Украины в усиленных системах противовоздушной обороны, таких как Patriot.

Война •   •  15456 просмотра
"Украине срочно нужна усиленная противовоздушная защита" - Кулеба отреагировал на атаку рф и показал видео, как дети под взрывы бегут в укрытие

Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки

Российская ракетная атака на Киев вызвала повреждения в трех районах и падение обломков еще в двух.

Война •   •  17510 просмотра
Ракетная атака рф на Киев: есть повреждения в трех районах, еще в двух - упали обломки