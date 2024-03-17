Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения
В Одесской области восстанавливают, укрепляют и создают новые оборонительные укрепления, чтобы не дать врагу захватить новые территории и изгнать оккупантов.
Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи
кремль планирует развивать сеть заведений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях для индоктринации молодых людей и вербовки их в ряды оккупационных войск.
Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024
Украинский киберспортсмен Андрей CIG_ST92_UA Шакалов победил в группе G квалификации и обеспечил себе место в топ-8 на киберспортивном чемпионате UEFA EEURO 2024 в Германии.
Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА
17 марта враг дважды нанес удары по инфраструктуре города Сумы, последствия обстрелов уточняются Сумской областной военной администрацией.
В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть
Беспилотник-камикадзе якобы атаковал воинскую часть вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровском регионе, сообщает агентство безопасности самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики".
В Запорожье обещают создать центр реабилитации для более 2500 человек в год
В Запорожье обещают создать реабилитационный центр для более 2 500 военных и гражданских лиц в год.
Ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно - пресс-офицер 47 ОМБр
Ситуация в районе ответственности 47-й отдельной механизированной бригады остается стабильно напряженной, российские оккупанты постоянно круглосуточно атакуют, используя свою технику на передовой, несмотря на то, что несут большие потери и уничтожают свою боевую технику.
Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков
На Харьковском направлении украинские пограничники уничтожили технику российских оккупантов, превратив в металлолом внедорожник и автомобиль "Буханка".
Сейчас 38 человек находится в больнице в результате удара по Одессе в эту пятницу - ОВА
В результате российского ракетного удара по Одессе 15 марта 38 человек пока госпитализированы, 11 из них в тяжелом состоянии, в том числе 4 работника экстренных служб.
В краснодарском крае рф школьница совершила поджог на избирательном участке
13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в селе новознаменское (краснодар), якобы под влиянием "сетевых агентов" из Украины, сообщили в местной избирательной комиссии.