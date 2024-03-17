Усиление обороноспособности: Кипер показал новые фортификационные сооружения

На территории Одесской области обновляют оборонительные фортификации. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Оборонительные фортификации на территории Одесской области: обновляем, укрепляем, создаем новые Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И наша задача в этой войне - не дать врагу захватить новые территории, выбивать оккупантов с захваченных земель. Поэтому усиление обороноспособности региона - самое приоритетное направление. Мы видим, как отчаянно давят российские террористические войска на наш регион с воздуха. Мы видим сколько сделано Силами обороны, чтобы отбросить врага как можно дальше от Одесской области. Но мы должны осознавать, что страна-агрессор продолжает собирать потенциал и не останавливается в продвижении своих террористических планов - объясняет он.

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Так, на территории области активно строятся фортификационные сооружения, устанавливаются заградительные рубежи - "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.