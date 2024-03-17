Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА

Сегодня, 17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы. Последствия атаки уточняются, сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Детали

Сегодня, 17 марта враг нанес два удара по инфраструктуре города Сумы. На месте прилетов работают все необходимые службы. Последствия атаки врага уточняются - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Напомним,

В воскресенье, 17 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздались звуки взрывов. Местные власти заявили о нескольких прилетах, в результате чего пострадали пять человек.