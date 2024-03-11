ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 11:06  •  8790 просмотра

Read in English

россия продолжает осуществлять массированные атаки беспилотников на Одесскую область, пытаясь нарушить функционирование зернового коридора.

Этой ночью рф в очередной раз осуществила массированную дроновую атаку на Одесскую область. Более полугода враг пытается сорвать функционирование зернового коридора. Об этом в эфире марафона "Едині новини" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

"Есть, к сожалению, попадания. Есть попадания инфраструктурные, есть повреждения частных зданий, которые были рядом.

Враг пытается сорвать работу зернового коридора. И не только сейчас - с самого начала - с сентября месяца, после того, как Президент дал поручение его организовать, и военные это сделали. Но мощность зернового коридора растет - и врагу это не очень нравится, поэтому они постоянно терроризируют припортовую инфраструктуру.

В свою очередь военные работают и делают все, чтобы он работал. Сегодня уже есть результаты - экспорт зерна идет, обеспечиваем им страны, которые в нем нуждаются", - отметил он.

Кипер добавил, что за период полномасштабной войны количество бомбоубежищ выросло на 2 тысячи единиц.

"Возможно их не так много, как нам хотелось бы, но мы работаем над этим", - сообщил он.

Глава одесской облгосадминистрации также призвал жителей Одесской области спускаться в укрытия в случае воздушных тревог.

"Пользуясь случаем, хочу попросить жителей региона не игнорировать сигналы тревоги. Прошу вас спускаться в бомбоубежища, чтобы уберечь свою жизнь", - отметил Кипер.

Гуменюк о дроновую атаку рф в Одесской области: пытались прокладывать маршруты по жилым и промышленным кварталам11 марта 2024, 07:42 • 19808 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
mel-kiper-mladshiiМел Кипер-младший
odessaОдесса
Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
  •  63158 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  83954 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  183546 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  174754 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172512 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  241969 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102501 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110946 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112384 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108842 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Новости по теме
рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

  •  8790 просмотра
Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

  •  9993 просмотра
Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

  •  15112 просмотра
Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

  •  14136 просмотра
Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА

Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА

  •  17829 просмотра
Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА

Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА

  •  18685 просмотра
В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

  •  17276 просмотра
"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб

"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб

  •  17231 просмотра
Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

  •  16022 просмотра
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

  •  21928 просмотра

Популярные

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  108725 просмотра
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове

  •  60195 просмотра
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены

  •  38958 просмотра
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  116036 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области взрывы работает ПВО

  •  113450 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  108725 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  208790 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  210777 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  241969 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  236315 просмотра

рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

россия продолжает осуществлять массированные атаки беспилотников на Одесскую область, пытаясь нарушить функционирование зернового коридора.

Война •   •  8790 просмотра
рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Народный депутат Владимир Арешонков заявил, что для повышения качества работы с теневой экономикой, расследование экономических преступлений должно быть передано исключительно Бюро экономической безопасности. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности активно работает над подготовкой необходимой законодательной базы.

Экономика •   •  9993 просмотра
Расследованием экономических преступлений должен вести БЭБ, а не Нацполиция и СБУ - нардеп

Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины со стороны западных союзников спасает жизни и должна продолжаться, поскольку Украина не имеет другого выбора, кроме как бороться против неспровоцированной агрессии россии, в то время как россия может закончить войну уже сегодня.

Война •   •  15112 просмотра
Генсек НАТО: поддержка Украины должна продолжаться, капитуляция - это не мир

Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

Польские фермеры прекратят пропускать грузовики из Украины через пункт пропуска "Устилуг-Зосин".

Общество •   •  14136 просмотра
Польские фермеры не будут пропускать через ПП "Зосин" на выезд из Украины ни одного грузовика - ГПСУ

Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА

Враг дважды атаковал вблизи Дергачей, подробности еще уточняются.

Война •   •  17829 просмотра
Армия рф атаковала окрестности Дергачей в Харьковском районе - ГВА

Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА

Вражеские удары были нанесены по Запорожской области, данные о жертвах и повреждениях все еще оцениваются.

Война •   •  18685 просмотра
Армия рф нанесла два удара по Запорожскому району, взрывы были слышны в Запорожье - ОВА

В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

На фоне новых военных проверок в беларуси Центр противодействия информации отмечает, что угрозы вторжения в Украину со стороны Беларуси нет, поскольку россия не имеет там достаточно сил для вторжения.

Война •   •  17276 просмотра
В беларуси объявили новые военные учения: в ЦПД отмечают, угрозы вторжения в Украину нет

"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб

В Жовковской общине Львовской области в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП-Поруч" открылся Штаб, который предоставляет профессиональные юридические, психологические консультации и поддержку ветеранам и их семьям.

Общество •   •  17231 просмотра
"МХП Поруч": при поддержке благотворителей на Львовщине начал работу Ветеранский Штаб

Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

Антимонопольный комитет Украины начал расследование дела о приобретении французской компанией DVL Telecom контроля над компаниями Lifecell, Global Billi и Ukrtower из-за потенциальных антимонопольных проблем.

Экономика •   •  16022 просмотра
Антимонопольный комитет начал исследовать дело о покупке французской компанией "Lifecell"

В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ

Взрывы прогремели в Харькове и Запорожье во время воздушной тревоги и угрозы баллистических ракет.

Война •   •  21928 просмотра
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ