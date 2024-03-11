рф продолжает пытаться сорвать функционирование зернового коридора, но тщетно - Кипер

Этой ночью рф в очередной раз осуществила массированную дроновую атаку на Одесскую область. Более полугода враг пытается сорвать функционирование зернового коридора. Об этом в эфире марафона "Едині новини" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

Детали

"Есть, к сожалению, попадания. Есть попадания инфраструктурные, есть повреждения частных зданий, которые были рядом.

Враг пытается сорвать работу зернового коридора. И не только сейчас - с самого начала - с сентября месяца, после того, как Президент дал поручение его организовать, и военные это сделали. Но мощность зернового коридора растет - и врагу это не очень нравится, поэтому они постоянно терроризируют припортовую инфраструктуру.

В свою очередь военные работают и делают все, чтобы он работал. Сегодня уже есть результаты - экспорт зерна идет, обеспечиваем им страны, которые в нем нуждаются", - отметил он.

Кипер добавил, что за период полномасштабной войны количество бомбоубежищ выросло на 2 тысячи единиц.

"Возможно их не так много, как нам хотелось бы, но мы работаем над этим", - сообщил он.

Глава одесской облгосадминистрации также призвал жителей Одесской области спускаться в укрытия в случае воздушных тревог.

"Пользуясь случаем, хочу попросить жителей региона не игнорировать сигналы тревоги. Прошу вас спускаться в бомбоубежища, чтобы уберечь свою жизнь", - отметил Кипер.

Гуменюк о дроновую атаку рф в Одесской области: пытались прокладывать маршруты по жилым и промышленным кварталам