Гуменюк о дроновую атаку рф в Одесской области: пытались прокладывать маршруты по жилым и промышленным кварталам

Во время ночной дроновой атаки рф в Одесской области оккупанты пытались прокладывать себе маршруты по жилым и промышленным кварталам. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг пытался осуществить максимально мощный удар по конкретному региону - это была снова Одесская область. Сконцентрировано в течение полутора часов атаковали дроны из акватории Черного моря. Пытались прокладывать себе маршруты по жилым кварталам, промышленным кварталам. Очень много маневров осуществляли среди жилой застройки. В последнее время именно такую тактику враг выбирает терроризируя мирное население - рассказала Гуменюк.

По ее словам, в Одесской области есть попадание в инфраструктурный объект, пострадали административные здания.

"Но пока что информации о пострадавших не поступало. Пожар, который возник, был оперативно ликвидирован и в большинстве случаев - это достаточно такое локальное поражение, оно не несет мощной угрозы для других людей", - сказала Гуменюк.

Дополнение

Ночью российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объекты инфраструктуры и некоторые здания были вранены, что привело к повреждениям и пожарам.