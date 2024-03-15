Из-за атаки рф на Одессу погибли 14 человек, ранены 46 - Кипер

Количество погибших в результате вражеского ракетного удара по Одессе возросло до 14 человек, еще 46 получили ранения. Завтра в города и области будет объявлен траур, сообщил глава ОВА Олег Кипер, пишет УНН.

В результате российской ракетной атаки погибли 14 человек, среди которых местные жители, медик и спасатель. Еще 46 человек, в том числе семь сотрудников ГСЧС, получили ранения - написал Кипер в соцсетях.

По его словам, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Все соответствующие службы ликвидируют последствия вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

"Завтра в Одессе и области будет объявлен траур. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших", - заявил Кипер.

Ранее сообщалось, что в результате российской ракетной атаки по Одессе погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место.