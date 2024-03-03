Вчорашній удар рф по Одесі: загинув колишній заступник комбрига 56 ОМБр
Київ • УНН
Колишній заступник командира 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади , його дружина та їхня 7-місячна донька загинули під час російської атаки на Одесу.
Внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу загинув колишній заступник командира 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Кравець разом зі своєю дружиною та семимісячною дочкою. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу бригади.
2 березня 2024 року, внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Одесі, трагічно загинув колишній заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення полковник Кравець Олег Володимирович
Як повідомляється, разом з Олегом через російську атаку загинула його дружина Тетяни, яка також ще нещодавно служила в цій бригаді, та їхня 7-місячна донечка Ліза.
Тривають пошуки ще двох дітей – Сергія 9 років та 8-річної Злати, вказали у бригаді.
Жорстоке вбивство цілої родини армією агресора біллю відгукується в серці кожного з нас! Щиро співчуваємо рідним та близьким загиблих! Ворог відповість за кожен свій злочин! Не забудемо! Не пробачимо!
Доповнення
Наразі відомо, що внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу загинуло 10 людей, серед них - 3 дітей.