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Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр

Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 15:11  •  9785 просмотра

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Бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, его жена и их 7-месячная дочь погибли во время российской атаки на Одессу.

В результате вчерашней атаки рф на Одессу погиб бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Кравец вместе со своей женой и семимесячной дочерью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бригады. 

2 марта 2024 года, в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе, трагически погиб бывший заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Кравец Олег Владимирович

- говорится в сообщении бригады. 

Как сообщается, вместе с Олегом из-за российской атаки погибла его жена Татьяна, которая также еще недавно служила в этой бригаде, и их 7-месячная дочь Лиза.

Продолжаются поиски еще двух детей - Сергея 9 лет и 8-летней Златы, указали в бригаде. 

Жестокое убийство целой семьи армией агрессора болью отзывается в сердце каждого из нас! Искренне соболезнуем родным и близким погибших! Враг ответит за каждое свое преступление! Не забудем! Не простим!

- отмечается в сообщении.

Дополнение 

Известно, что в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибло 10 человек, среди них - 3 детей. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
odessaОдесса
Вчорашній удар рф по Одесі: загинув колишній заступник комбрига 56 ОМБр
Yesterday's Russian attack on Odesa: former deputy brigade commander of the 56th Separate Mechanized Brigade killed
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Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр

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