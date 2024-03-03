Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр

В результате вчерашней атаки рф на Одессу погиб бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Кравец вместе со своей женой и семимесячной дочерью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бригады.

2 марта 2024 года, в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе, трагически погиб бывший заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Кравец Олег Владимирович - говорится в сообщении бригады.

Как сообщается, вместе с Олегом из-за российской атаки погибла его жена Татьяна, которая также еще недавно служила в этой бригаде, и их 7-месячная дочь Лиза.

Продолжаются поиски еще двух детей - Сергея 9 лет и 8-летней Златы, указали в бригаде.

Жестокое убийство целой семьи армией агрессора болью отзывается в сердце каждого из нас! Искренне соболезнуем родным и близким погибших! Враг ответит за каждое свое преступление! Не забудем! Не простим! - отмечается в сообщении.

Дополнение

Известно, что в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибло 10 человек, среди них - 3 детей.