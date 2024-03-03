Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр
Киев • УНН
Бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, его жена и их 7-месячная дочь погибли во время российской атаки на Одессу.
В результате вчерашней атаки рф на Одессу погиб бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Кравец вместе со своей женой и семимесячной дочерью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу бригады.
2 марта 2024 года, в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе, трагически погиб бывший заместитель командира бригады по морально-психологическому обеспечению полковник Кравец Олег Владимирович
Как сообщается, вместе с Олегом из-за российской атаки погибла его жена Татьяна, которая также еще недавно служила в этой бригаде, и их 7-месячная дочь Лиза.
Продолжаются поиски еще двух детей - Сергея 9 лет и 8-летней Златы, указали в бригаде.
Жестокое убийство целой семьи армией агрессора болью отзывается в сердце каждого из нас! Искренне соболезнуем родным и близким погибших! Враг ответит за каждое свое преступление! Не забудем! Не простим!
Дополнение
Известно, что в результате вчерашней атаки рф на Одессу погибло 10 человек, среди них - 3 детей.
Вчерашний удар рф по Одессе: погиб бывший заместитель комбрига 56 ОМБр
Бывший заместитель командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, его жена и их 7-месячная дочь погибли во время российской атаки на Одессу.
Спецпредставитель Китая посетил москву в рамках "тура" по обсуждению войны в Украине
Специальный представитель Китая по вопросам Евразии встретился в москве с заместителем главы мида рф, чтобы обсудить урегулирование войны в Украине. После чего он посетит Польшу, Украину и Германию.
Атака рф на Одессу 23 февраля: в больнице умерла одна из пострадавших
61-летняя женщина, которая получила ранения во время атаки рф на Одессу 23 февраля, умерла в больнице.
Канада объявила о новых санкциях против россии из-за смерти Навального
Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников в ответ на смерть Алексея Навального.
рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации
россия распространяет фейковые новости об эвакуации государственных служащих из Херсона перед якобы наступлением, чтобы усилить панику.
Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16
В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев
Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.
Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.
Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка
Британская разведка сообщила, что в феврале российские войска понесли наибольшие среднесуточные потери с момента вторжения в Украину.
Избран председатель НКРЭКУ: кто им стал
Валерий Тарасюк был избран новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 3 марта.