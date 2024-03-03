Наслідки вчорашньої атаки рф на Одесу: рятувальники шукають під завалами ще двох маленьких дітей
Київ • УНН
Рятувальники шукають ще двох маленьких дітей під завалами після російської атаки на Одесу, яка забрала життя вже 10 людей, в тому числі 3 дітей.
Внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу загинуло 10 людей, серед них - 3 дітей. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.
Пошуково-рятувальна операція триває другу добу поспіль. Вимушений констатувати той факт, що є 8 потерпілих внаслідок агресії рф проти мирного населення. Три особи перебувають у важкому стані в лікарні, їм надається вся необхідна допомога. 10 людей загинуло, серед них - 3 дітей Наразі ми шукаємо двох маленьких діток. Остання помирає надія, сподіваюся, що ми їх знайдемо
Харлов додав, що рятувальні служби працюють цілодобово.
Нагадаємо
Ранком очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з-під завалів витягнули ще одне мертве немовля.
Напередодні працівники ДСНС також деблокували з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.
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