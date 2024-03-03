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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Наслідки вчорашньої атаки рф на Одесу: рятувальники шукають під завалами ще двох маленьких дітей

Київ • УНН

 • 34772 перегляди

Рятувальники шукають ще двох маленьких дітей під завалами після російської атаки на Одесу, яка забрала життя вже 10 людей, в тому числі 3 дітей.

Наслідки вчорашньої атаки рф на Одесу: рятувальники шукають під завалами ще двох маленьких дітей

Внаслідок вчорашньої атаки рф на Одесу загинуло 10 людей, серед них - 3 дітей. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів заступник голови Одеської облдержадміністрації Олександр Харлов, передає УНН.

Пошуково-рятувальна операція триває другу добу поспіль. Вимушений констатувати той факт, що є 8 потерпілих внаслідок агресії рф проти мирного населення. Три особи перебувають у важкому стані в лікарні, їм надається вся необхідна допомога. 10 людей загинуло, серед них - 3 дітей Наразі ми шукаємо двох маленьких діток. Остання помирає надія, сподіваюся, що ми їх знайдемо

- повідомив він.

Харлов додав, що рятувальні служби працюють цілодобово.

Нагадаємо

Ранком очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з-під завалів витягнули ще одне мертве немовля.

Напередодні працівники ДСНС також деблокували з-під завалів тіла матері та її тримісячної дитини після того, як вночі росіяни цілеспрямовано атакували житловий будинок.

Ворог атакував Одещину безпілотниками у ніч на 2 березня. У місті пролунали вибухи.

В Одесі та області 3 березня оголосили жалобу по загиблих внаслідок російської атаки.

Прокуратура розпочала розслідування нічної атаки по Одесі за статтею порушення законів та звичаїв війни.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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