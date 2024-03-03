Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

В результате вчерашней атаки рф на Одессу погибли 10 человек, среди них - 3 детей. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки подряд. Вынужден констатировать тот факт, что есть 8 пострадавших в результате агрессии РФ против мирного населения. Три человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. 10 человек погибли, среди них - 3 детей Сейчас мы ищем двух маленьких детей. Последняя умирает надежда, надеюсь, что мы их найдем - сообщил он.

Харлов добавил, что спасательные службы работают круглосуточно.

Напомним

Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов вытащили еще одного мертвого младенца.

Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.