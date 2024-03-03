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Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 13:49  •  20356 просмотра

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Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.

В результате вчерашней атаки рф на Одессу погибли 10 человек, среди них - 3 детей. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки подряд. Вынужден констатировать тот факт, что есть 8 пострадавших в результате агрессии РФ против мирного населения. Три человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. 10 человек погибли, среди них - 3 детей Сейчас мы ищем двух маленьких детей. Последняя умирает надежда, надеюсь, что мы их найдем

- сообщил он.

Харлов добавил, что спасательные службы работают круглосуточно.

Напомним

Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов вытащили еще одного мертвого младенца.

Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.

В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.

Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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tokmakТокмак
odessaОдесса
Наслідки вчорашньої атаки рф на Одесу: рятувальники шукають під завалами ще двох маленьких дітей
Consequences of yesterday's Russian attack on Odesa: rescuers are looking for two more small children under the rubble
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Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей

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