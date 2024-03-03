Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей
Киев • УНН
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.
В результате вчерашней атаки рф на Одессу погибли 10 человек, среди них - 3 детей. Об этом в эфире марафона "Единые новости" рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
Поисково-спасательная операция продолжается вторые сутки подряд. Вынужден констатировать тот факт, что есть 8 пострадавших в результате агрессии РФ против мирного населения. Три человека находятся в тяжелом состоянии в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. 10 человек погибли, среди них - 3 детей Сейчас мы ищем двух маленьких детей. Последняя умирает надежда, надеюсь, что мы их найдем
Харлов добавил, что спасательные службы работают круглосуточно.
Напомним
Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов вытащили еще одного мертвого младенца.
Накануне работники ГСЧС также деблокировали из-под завалов тела матери и ее трехмесячного ребенка после того, как ночью россияне целенаправленно атаковали жилой дом.
Враг атаковал Одесскую область беспилотниками в ночь на 2 марта. В городе прогремели взрывы.
В Одессе и области 3 марта объявили траур по погибшим в результате российской атаки.
Прокуратура начала расследование ночной атаки по Одессе по статье нарушение законов и обычаев войны.
Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.
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