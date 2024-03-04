"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский военный объект в оккупированной Херсонской области, применив управляемую бомбу с надписью "За детей Одессы. Горите в аду, орки!" в ответ на удар российского беспилотника по Одессе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 5 детей.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили военный объект армии РФ на территории временно оккупированной части Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, опубликовав видео боевой работы, передает УНН.
Детали
Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки! Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу
На бомбе, которой украинская авиация ударила по оккупантам, было написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".
Напомним,
Российские оккупанты в ночь на 2 марта нанесли удары дронами по Одессе. В результате удара частично разрушен девятиэтажный дом. На месте взрыва вечером 3 марта завершили поисково-спасательные работы. Погибли 12 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему погибшему - Тимофею - было всего четыре месяца. Среди других погибших детей - трехлетний Марк, 10-летний Сергей, восьмилетняя Злата и семимесячная Лиза.
Удар рф по Одессе: под завалами нашли еще одного погибшего ребенка3 марта 2024, 17:23 • 35790 просмотров
"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов
Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский военный объект в оккупированной Херсонской области, применив управляемую бомбу с надписью "За детей Одессы. Горите в аду, орки!" в ответ на удар российского беспилотника по Одессе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 5 детей.
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