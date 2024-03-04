"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили военный объект армии РФ на территории временно оккупированной части Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, опубликовав видео боевой работы, передает УНН.

Детали

Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки! Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу написал Олещук.

На бомбе, которой украинская авиация ударила по оккупантам, было написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".

Напомним,

Российские оккупанты в ночь на 2 марта нанесли удары дронами по Одессе. В результате удара частично разрушен девятиэтажный дом. На месте взрыва вечером 3 марта завершили поисково-спасательные работы. Погибли 12 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему погибшему - Тимофею - было всего четыре месяца. Среди других погибших детей - трехлетний Марк, 10-летний Сергей, восьмилетняя Злата и семимесячная Лиза.

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