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"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов

"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 21:29  •  16573 просмотра

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский военный объект в оккупированной Херсонской области, применив управляемую бомбу с надписью "За детей Одессы. Горите в аду, орки!" в ответ на удар российского беспилотника по Одессе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили военный объект армии РФ на территории временно оккупированной части Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук, опубликовав видео боевой работы, передает УНН.

Детали

Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, орки! Спасибо пилотам Воздушных сил за успешную боевую работу

написал Олещук.

На бомбе, которой украинская авиация ударила по оккупантам, было написано: "За детей Одессы. С ненавистью. Без уважения".

Напомним,

Российские оккупанты в ночь на 2 марта нанесли удары дронами по Одессе. В результате удара частично разрушен девятиэтажный дом. На месте взрыва вечером 3 марта завершили поисково-спасательные работы. Погибли 12 человек, среди них - пятеро детей. Самому младшему погибшему - Тимофею - было всего четыре месяца. Среди других погибших детей - трехлетний Марк, 10-летний Сергей, восьмилетняя Злата и семимесячная Лиза.

Удар рф по Одессе: под завалами нашли еще одного погибшего ребенка3 марта 2024, 17:23 • 35790 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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"За дітей Одеси. Горіть у пеклі, орки": Повітряні Сили показали удар керованою бомбою по об'єкту окупантів
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"За детей Одессы. Горите в аду, орки": Воздушные Силы показали удар управляемой бомбой по объекту оккупантов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили российский военный объект в оккупированной Херсонской области, применив управляемую бомбу с надписью "За детей Одессы. Горите в аду, орки!" в ответ на удар российского беспилотника по Одессе, в результате которого погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

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