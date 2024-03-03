В Одесі рятувальники завершили пошукові роботи: внаслідок удару рф загинули 12 людей
Київ • УНН
Рятувальники завершили пошукові роботи в Одесі, де внаслідок російського удару загинуло 12 людей, у тому числі 5 дітей, наймолодшою з яких був 4-місячний хлопчик.
Внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Одесу загинули 12 людей, серед них - п'ятеро дітей. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко, передає УНН.
В Одесі рятувальники ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них - 5 дітей.
За його словами, рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини - дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці.
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Також Клименко повідомив, що маленькі діти стали мішенню для ворога в і Кураховому Донецької області.
Сьогодні вдень окупанти випустили авіабомбу по пʼятиповерховому будинку. Станом на зараз відомо про 16 поранених людей, серед них 2 дитини - 2006 та 2009 років народження. Пошкоджені понад десяток багатоквартирних будинків.
"Поки ми бʼємо окупантів на фронті, вони продовжують воювати з цивільними, вони воюють з дітьми. За ці удари неодмінно", - вказав Клименко.