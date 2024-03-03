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В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 18:50  •  4109 просмотра

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Спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей, самым младшим из которых был 4-месячный мальчик.

В результате вчерашней вражеской атаки на Одессу погибли 12 человек, среди них -  пятеро детей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН

В Одессе спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы. Всего в результате российского удара погибли 12 человек, среди них - 5 детей. 

- написал Клименко в соцсетях.

По его словам, спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка - девочки 2016 года рождения. Самой маленькой жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца. 

Дополнение 

Также Клименко сообщил, что маленькие дети стали мишенью для врага в и Курахово Донецкой области. 

Сегодня днем оккупанты выпустили авиабомбу по пятиэтажному дому. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых людях, среди них 2 ребенка - 2006 и 2009 годов рождения. Повреждены более десятка многоквартирных домов.

"Пока мы бьем оккупантов на фронте, они продолжают воевать с гражданскими, они воюют с детьми. За эти удары непременно", - указал Клименко. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

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