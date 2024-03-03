В Одессе спасатели завершили поисковые работы: в результате удара рф погибли 12 человек

В результате вчерашней вражеской атаки на Одессу погибли 12 человек, среди них - пятеро детей. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает УНН.

В Одессе спасатели ГСЧС завершили поисково-спасательные работы. Всего в результате российского удара погибли 12 человек, среди них - 5 детей. - написал Клименко в соцсетях.

По его словам, спасатели несколько минут назад завершили деблокирование тела ребенка - девочки 2016 года рождения. Самой маленькой жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца.

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Также Клименко сообщил, что маленькие дети стали мишенью для врага в и Курахово Донецкой области.

Сегодня днем оккупанты выпустили авиабомбу по пятиэтажному дому. По состоянию на сейчас известно о 16 раненых людях, среди них 2 ребенка - 2006 и 2009 годов рождения. Повреждены более десятка многоквартирных домов.

"Пока мы бьем оккупантов на фронте, они продолжают воевать с гражданскими, они воюют с детьми. За эти удары непременно", - указал Клименко.