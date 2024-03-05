В Одесі прогриміла серія вибухів
Київ • УНН
Вибухи сталися в Одесі після того, як ворожі безпілотники були помічені на підльоті до міста з кількох напрямків.
В Одесі прозвучала серія вибухів, повідомили кореспонденти суспільного, передає УНН. В області оголошена повітряна тривога.
Деталі
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку ворожих ударних безпілотників типу "Шахед" на місто з кількох напрямків.
Зазначається, що дрони помічені на півночі міста, і рухаються із західним, а також північно-західним курсом.
В Одеській області працюють сили ППО05.03.24, 00:01 • 30128 переглядiв