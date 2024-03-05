В Одесі пролунали повторні вибухи
Київ • УНН
Системи протиповітряної оборони в Одесі неодноразово вибухали під час перехоплення п'яти хвиль ударних безпілотників, що рухалися до міста з боку Чорного моря.
В Одесі пролунали повторні вибухи. Пресслужба оперативного командування "Південь" збройних сил України повідомила Telegram, що в Одесі працюють системи протиповітряної оборони, передає УНН.
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Раніше повітряні сили ЗСУ заявили у Telegram про те, що до Одеси рухається група ударних безпілотників.
За період з 00:36 до 2:18 відомство повідомило про п'ять хвиль БПЛА, що рухаються в напрямку Одеси з боку Чорного моря.
Згодом у Повітряних силах заявили, що безпілотники помічені в одеському районі Великий Фонтан.
В Одесі прогриміла серія вибухів05.03.24, 00:52 • 34461 перегляд