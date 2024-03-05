Група іранських безпілотників рухається на північ у Дніпропетровській області
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України повідомили, що зафіксували групу безпілотників "Шахед" іранського виробництва, які рухалися на північ у Дніпропетровській області.
Повітряні сили Збройних Сил України повідомляють про групу "Шахедів" у Дніпропетровській області, які рухаються в північному напрямку. Передає УНН.
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