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Атака рф на Одессу баллистической ракетой: 19 пострадавших, 6 - госпитализированы

Атака рф на Одессу баллистической ракетой: 19 пострадавших, 6 - госпитализированы

Киев  •  УНН

 • 7111 просмотра

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В результате удара баллистической ракеты по центру Одессы пострадали 19 человек, шестеро из них госпитализированы. Повреждены два учебных заведения, школа и помещение университета.

Сегодня днем враг атаковал центральную часть города Одессы с помощью баллистической ракеты. Сейчас известно о 19 пострадавших. Шесть человек госпитализированы. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

Детали

«Сегодня днем враг атаковал центральную часть города Одессы с помощью баллистической ракеты. Попадание произошло в центральную часть города. Пострадали люди, повылетали окна и двери в соседних домах, ведь это - плотнозаселенный микрорайон.

Шесть человек госпитализированы. Пятеро из них находятся в средней степени тяжести, один человек - в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавших.

Не могу констатировать, что это все пострадавшие люди, поисково-спасательная операция еще продолжается», - сообщил он.

Харлов добавил, что пострадало два учебных заведения, школа, помещение одного из университетов.

«К счастью, учителя и дети отреагировали на воздушную тревогу и спустились в бомбоубежище, ни один человек не пострадал», - рассказал он.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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