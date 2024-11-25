Атака рф на Одессу баллистической ракетой: 19 пострадавших, 6 - госпитализированы
Киев • УНН
В результате удара баллистической ракеты по центру Одессы пострадали 19 человек, шестеро из них госпитализированы. Повреждены два учебных заведения, школа и помещение университета.
Сегодня днем враг атаковал центральную часть города Одессы с помощью баллистической ракеты. Сейчас известно о 19 пострадавших. Шесть человек госпитализированы. Об этом в эфире марафона «Единые новости» рассказал заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.
Детали
«Сегодня днем враг атаковал центральную часть города Одессы с помощью баллистической ракеты. Попадание произошло в центральную часть города. Пострадали люди, повылетали окна и двери в соседних домах, ведь это - плотнозаселенный микрорайон.
Шесть человек госпитализированы. Пятеро из них находятся в средней степени тяжести, один человек - в тяжелом состоянии. Врачи борются за жизнь пострадавших.
Не могу констатировать, что это все пострадавшие люди, поисково-спасательная операция еще продолжается», - сообщил он.
Харлов добавил, что пострадало два учебных заведения, школа, помещение одного из университетов.
«К счастью, учителя и дети отреагировали на воздушную тревогу и спустились в бомбоубежище, ни один человек не пострадал», - рассказал он.