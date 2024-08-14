Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Токмакской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области. Теперь ее возглавляет Роман Молодецкий. Об этом пишет УНН со ссылкой на распоряжение главы государства.

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Назначить Молодецкого Романа Феликсовича начальником Токмакской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области - говорится в документе №85/2024-рп.

Перед этим Зеленский распоряжением №84/2024-рп уволил с должности начальника Токмакской МВА Александра Чуба. Следует заметить, что мостик Токмак временно оккупирован войсками рф.

Напомним

Президент Украины назначил Михаила Мельника председателем Сумской районной государственной администрации. Соответствующее распоряжение №82/2024-рп от 2 августа обнародовано на сайте главы государства