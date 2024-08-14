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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 11:16  •  22142 просмотра

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Президент Украины сменил руководство Токмакской городской военной администрации Запорожской области. Роман Молодецкий назначен новым начальником, заменив Александра Чуба на этой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Токмакской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области. Теперь ее возглавляет Роман Молодецкий. Об этом пишет УНН со ссылкой на распоряжение главы государства.

Детали

Назначить Молодецкого Романа Феликсовича начальником Токмакской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области

- говорится в документе №85/2024-рп. 

Перед этим Зеленский распоряжением №84/2024-рп уволил с должности начальника Токмакской МВА Александра Чуба. Следует заметить, что мостик Токмак временно оккупирован войсками рф.

Напомним

Президент Украины назначил Михаила Мельника председателем Сумской районной государственной администрации. Соответствующее распоряжение №82/2024-рп от 2 августа обнародовано на сайте главы государства

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
tokmakТокмак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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