После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Оккупационная российская власть усиливает принудительную паспортизацию на ВОТ Запорожской области. Также враг не допускает людей с украинским паспортом на территорию рф и временно оккупированные территории, поэтому лицам без паспорта рф, которым необходимо навестить пожилых родственников, больных родных необходимо проходить строгую фильтрацию, через которую проходит небольшой процент людей.

Об этом рассказал председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Продолжается паспортизация, оккупанты поставили последнюю дату, когда можно получить рашистский паспорт, - это 1 июля. Те, кто не получили до 1-го июля паспорт рф, те будут вынуждены сдавать экзамены истории, экзамены по русскому языку. Поэтому, таким образом, они запугивают наших жителей, чтобы те активнее получали паспорта россии - рассказал руководитель Запорожской ОВА.

По словам Ивана Федорова, оккупанты национализируют квартиры и дома, а потом позволяют их зарегистрировать в рашистском реестре, сугубо через получение паспорта россии.

Чиновник также отметил, что людей с украинским паспортом враг не допускает на территорию рф и на территории временно оккупированных россиянами, частей украинских областей.

Враг не допускает людей с украинским паспортом на территорию рф и временно оккупированной территории. Поэтому представьте себе ситуацию, - если у людей в Токмаке, Бердянске, Мелитополе остались пожилые родственники, родные, близкие которых необходимо навестить, чтобы помочь, необходимо пройти фильтрацию в Шереметьево, который является лишь одним пунктом пропуска, куда возможно долететь, но там только 10%, которых враг пропускает, для того чтобы они могли посетить своих родных - объяснил Федоров.

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