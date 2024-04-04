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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
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3 апреля 2024, 15:19  •  134547 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

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Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134036 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133436 просмотра

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Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117256 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  283005 просмотра

После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Оккупационные российские власти усиливают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Запорожской области, определив 1 июля крайним сроком для получения российского паспорта.

Война •   •  2337 просмотра
После "выборов" враг продолжает принудительную паспортизацию на ВОТ - Федоров

Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии

Президент Зеленский обсудил с Генеральным секретарем Организации американских государств подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, стремясь к широкому представительству стран Латинской Америки и рассматривая возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.

политика •   •  2458 просмотра
Зеленский и генсек Организации американских государств обсудили подготовку Саммита мира в Швейцарии

Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям

Лубинец пояснил, что закон об электронном кабинете военнообязанного упрощает процедуру получения статуса участника боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и члена семьи погибшего защитника Украины во время военного положения.

Общество •   •  3552 просмотра
Вступил в силу закон об е-кабинете военнообязанного: Лубинец объяснил, как он поможет военным и их семьям

На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином

В Киевской области задержали четырех наркоторговцев, которые продавали кокаин, каннабис, мефедрон, псилоцибиновые грибы и таблетки МДМА через Telegram, зарабатывая около 300 000 гривен в месяц.

Киев •   •  3825 просмотра
На Киевщине задержали четырех наркодельцов, которые торговали кокаином

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

Шило, бывшего руководителя контрразведки СБУ, обвиняют в организации коррупционных схем на "Укрзализныце", но дело против него выглядит сомнительным из-за несоответствий в доказательствах и подозрений в том, что оно было организовано его влиятельными врагами, включая российских олигархов, чьи активы он помог конфисковать, и украинских олигархов, чьи схемы он разоблачил.

политика •   •  22042 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

Переговоры между Польшей, ЕС и профильными ассоциациями не смогли сделать первый шаг к разблокированию границы из-за разногласий между польскими ассоциациями, некоторые из которых в последний момент выступили против предложенного решения, несмотря на то, что изначально достигли консенсуса.

Экономика •   •  5283 просмотра
Переговоры по разблокированию границы: Сольский рассказал, что не позволило сделать первый шаг

Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог

Бывший советник Офиса президента и сотрудник СБУ Артем Шиль был освобожден под залог в 30 миллионов гривен после того, как его обвинили в руководстве организованной группой, которая растратила 94,8 миллиона гривен при закупке трансформаторов в условиях военного положения.

политика •   •  4635 просмотра
Миллионные сделки в "Укрзализныце": за Шило внесли залог

Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина

Фьючерсные цены на какао упали на 8% за три дня после достижения рекордных 10 тыс. долларов за тонну из-за фиксации прибыли и ликвидации предприятий, несмотря на проблемы с поставками.

Экономика •   •  4498 просмотра
Какао теряет цену уже третий день подряд: какова причина

Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал

Государственный оператор тыла заключил контракты на 45,2 миллиона гривен на услуги по питанию курсантов военных институтов Национального авиационного университета и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на второй квартал 2024 года, с экономией 24% и 23% по сравнению с довоенными ценами.

Экономика •   •  4572 просмотра
Услуги по питанию курсантов двух военных институтов обойдутся в 45 миллионов гривен - ГОТ заключил контракты на второй квартал

Кэмерон выразил сомнения относительно возможности размещения сухопутных войск Запада в Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон исключил развертывание западных войск непосредственно в Украине, назвав это нежелательной ситуацией, которая может стать мишенью для путина, и вместо этого выступил за предоставление военной помощи и оружия, чтобы помочь Украине защитить себя.

Война •   •  8709 просмотра
Кэмерон выразил сомнения относительно возможности размещения сухопутных войск Запада в Украине