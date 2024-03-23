В Мариуполе прогремели взрывы - Андрющенко

В субботу, 23 марта, в оккупированном Мариуполе Запорожской области прогремели взрывы. Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

"Мариуполь. Привет. Громко. Детали позже, - написал Андрющенко в соцсетях.

Партизаны движения "Мариуполь.Сопротивление" добавляют, что взрывы громче всего в Кальмиусском районе города.

"Однозначно самое громкое в Кальмиусском районе - Ильича. Каменск?", - говорится в сообщении движения.

Напомним

7 марта во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области накануне взорвался склад с боеприпасами оккупантов. Также в ночь на 8 марта прогремел взрыв недалеко от района с военной базой россиян в Токмаке.