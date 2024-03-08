В Мелітополі вибухнув склад із боєприпасами окупантів, в Токмаку було "гучно" біля військової бази рф - Федоров
Київ • УНН
У Мелітополі вибухнув склад з боєприпасами окупантів, а біля російської військової бази в Токмаку пролунав гучний вибух.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області напередодні вибухнув склад із боєприпасами окупантів. Також у ніч на 8 березня пролунав вибух неподалік району з військовою базою росіян в Токмаку. Про це у п'ятницю повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров із посиланням на місцевих жителів, передає УНН.
"Минулої ночі вибух зафіксовано в Токмаку неподалік району КШЗ, який окупанти перетворили на свою військову базу", - написав Федоров у соцмережах.
Крім того, вчора "бавовнило" в Мелітополі - злетів в повітря склад БК в тимчасово окупованому місті та машина, яка привезла боєприпаси.
Доповнення
В окупованому росіянами Бердянську ліквідували колаборанту, яка допомагала у проведенні псевдовиборів рф на захопленій території України.