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В окупованому Бердянську ліквідували колаборантку, яка організовувала псевдовибори рф

Київ • УНН

 • 75994 перегляди

В окупованому Бердянську загинула співробітниця колаборантка, яка допомагала росіянам організовувати псевдовибори на захопленій території України.

В окупованому Бердянську ліквідували колаборантку, яка організовувала псевдовибори рф

В окупованому росіянами Бердянську ліквідували колаборанту, яка допомагала у проведенні псевдовиборів рф на захопленій території України. Про це заявила начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Деталі 

За словами Галіціної, колаборантку ліквідували, коли та сіла у власне авто, в мікрорайоні Колонія. Очільника МВА додала, що росіяни також підтвердили інформацію про смерть колаборантки на своїй пропагандистських ресурсах.

Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власну автівку, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла у лікарні

- розповідає Галіціна.

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Доповнення

Також очільниця МВА розповіла, що внаслідок вибухи була ліквідована - Ільїна Олена Валеріївна. Вона займалась організацією "виборів" в Бердянську та була членом виборчої комісії "з правом вирішального голосу".

Галіціна зазначає, що син жінки Микита Самойленко, який від початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами та став широко відомим.

Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації "окупантів"

- зауважила начальниця Бердянської міської військової адміністрації.

Нагадаємо

Минулого місяця в окупованому Бердянську вбили місцевого бізнесмена-колаборанта, який допомагав росіянам захоплювати місцеві підприємства та доносив на українських патріотів.

Володимир Омельченко

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