Чат-бот для виявлення зрадників і колаборантів: за рік надійшло 20 тис. звернень
Київ • УНН
За рік чат-бот внутрішньої безпеки Національної поліції отримав 20 000 звернень, які допомогли викрити зрадників, колабораціоністів та знищити ворожу техніку з початку війни.
За рік роботи чат-боту внутрішньої безпеки Національної поліції надійшло 20 тисяч звернень. Робота чат-бота ДВБ від початку війни допомагала викривати зрадників, колаборантів та нищити техніку ворога. Про це журналісту УНН повідомили у департаменті внутрішньої безпеки Нацполіці.
За рік роботи надійшло понад 20 тисяч звернень
В департаменті зазначили, що робота чат-бота ДВБ від початку великої війни допомагала викривати зрадників, колаборантів та нищити техніку ворога.
"Завдяки співпраці з населенням прифронтових регіонів працівникам ДВБ вдалося викрити та затримати навідницю російських ракет в Сумах, вийти на слід чоловіка, який під час окупації частини Херсону працював у виправній колонії РФ, а після звільнення території від загарбників – влаштувався на службу до одного з військових формувань. Залягти на дно не вдалось мешканцю Херсона, який працював у податковій службі, а після втечі окупантів з правого берега – влаштувався на роботу до місцевої адміністрації бухгалтером", - розповіли в департаменті.
Окрім того, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram закликав українців повідомляти в чат-бот та на гарячу лінію про корупційні інциденти, якщо стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги.
"Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно. Наші цілі незмінні: мінімум бюрократії, висока якість послуг, швидкість та комфорт для населення. І головне – недопущення будь-яких корупційних проявів", - заявив Клименко.
Доповнення
В листопаді 2022 року Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції запустив чат-бот для отримання інформації про зрадників і колаборантів.
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