Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

За год работы чат-бота внутренней безопасности Национальной полиции поступило 20 тысяч обращений. Работа чат-бота ДВБ с начала войны помогала разоблачать предателей, коллаборационистов и уничтожать технику врага. Об этом журналисту УНН сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

За год работы поступило более 20 тысяч обращений - сообщили в департаменте внутренней безопасности.

В департаменте отметили, что работа чат-бота ДВБ с начала большой войны помогала разоблачать предателей, коллаборационистов и уничтожать технику врага.

"Благодаря сотрудничеству с населением прифронтовых регионов работникам ДВБ удалось разоблачить и задержать наводчицу российских ракет в Сумах, выйти на след мужчины, который во время оккупации части Херсона работал в исправительной колонии рф, а после освобождения территории от захватчиков - устроился на службу в одно из военных формирований. Залечь на дно не удалось жителю Херсона, который работал в налоговой службе, а после побега оккупантов с правого берега - устроился на работу в местную администрацию бухгалтером", - рассказали в департаменте.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram призвал украинцев сообщать в чат-бот и на горячую линию о коррупционных инцидентах, если стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги.

"Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно. Наши цели неизменны: минимум бюрократии, высокое качество услуг, скорость и комфорт для населения. И главное - недопущение любых коррупционных проявлений", - заявил Клименко.

Дополнение

В ноябре 2022 года Департамент внутренней безопасности Нацполиции запустил чат-бот для получения информации о предателях и коллаборационистах.

В Минцифры напомнили, что в чатбот "єВорог" принимают сообщения о взрывоопасных предметах