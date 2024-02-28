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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 10:31  •  35851 просмотра

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За год чат-бот внутренней безопасности Национальной полиции получил 20 000 обращений, которые помогли разоблачить предателей, коллаборационистов и уничтожить вражескую технику с начала войны.

За год работы чат-бота внутренней безопасности Национальной полиции поступило 20 тысяч обращений. Работа чат-бота ДВБ с начала войны помогала разоблачать предателей, коллаборационистов и уничтожать технику врага. Об этом журналисту УНН сообщили в департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

За год работы поступило  более 20 тысяч обращений

- сообщили в департаменте внутренней безопасности.

В департаменте отметили, что работа чат-бота ДВБ с начала большой войны помогала разоблачать предателей, коллаборационистов и уничтожать технику врага.

"Благодаря сотрудничеству с населением прифронтовых регионов работникам ДВБ удалось разоблачить и задержать наводчицу российских ракет в Сумах, выйти на след мужчины, который во время оккупации части Херсона работал в исправительной колонии рф, а после освобождения территории от захватчиков - устроился на службу в одно из военных формирований. Залечь на дно не удалось жителю Херсона, который работал в налоговой службе, а после побега оккупантов с правого берега - устроился на работу в местную администрацию бухгалтером", - рассказали в департаменте.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram призвал украинцев сообщать в чат-бот и на горячую линию о коррупционных инцидентах, если стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги.

"Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно. Наши цели неизменны: минимум бюрократии, высокое качество услуг, скорость и комфорт для населения. И главное - недопущение любых коррупционных проявлений", - заявил Клименко.

Дополнение

В ноябре 2022 года Департамент внутренней безопасности Нацполиции запустил чат-бот для получения информации о предателях и коллаборационистах.

В Минцифры напомнили, что в чатбот "єВорог" принимают сообщения о взрывоопасных предметах30 октября 2022, 08:53 • 184676 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ihor-klymenkoИгорь Клименко
ukrainaУкраина
khersonХерсон
sumyСумы
Чат-бот для виявлення зрадників і колаборантів: за рік надійшло 20 тис. звернень
Chatbot for detecting traitors and collaborators: 20 thousand requests received in a year
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Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений

За год чат-бот внутренней безопасности Национальной полиции получил 20 000 обращений, которые помогли разоблачить предателей, коллаборационистов и уничтожить вражескую технику с начала войны.

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