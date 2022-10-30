У Мінцифри нагадали, що в чатбот "єВорог" приймають повідомлення про вибухонебезпечні предмети

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"Сапери щодня продовжують розміновувати Україну від ворожих предметів. З 24 лютого розмінувальники служби з надзвичайних ситуацій знешкодили понад 259 тисяч вибухонебезпечних ворожих предметів та обстежили близько 73 тисяч гектарів землі", - йдеться в повідомленні.

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Однак, багато територій досі небезпечні. Ворожі предмети після окупантів можуть бути будь-де: на вулицях, дорогах, узбіччях, лісосмугах, на дитячих майданчиках, у покинутих будинках.

"Особливо будьте обачні, гуляючи неосвітленими територіями, парками та вулицями, які були під ворожим обстрілом або в окупації. Якщо ви помітите міну, снаряд, нерозірвану ракету або інший ворожий вибухонебезпечний та підозрілий предмет, не наближайтеся до них близько та в жодному разі не чіпайте. Обов'язково повідомте ДСНС через Телеграм-чатбот Мінцифри @evorog_bot", - йдеться в повідомленні.

▪️ сфотографуйте предмет на безпечній відстані;

▪️ опишіть все, що бачите;

▪️ вкажіть кількість предметів;

▪️ додайте точну геолокацію знахідки та відправте у чатбот.

"Завдяки вашим повідомленням в єВорог наші сапери оперативно знешкоджують небезпечні предмети та роблять нашу землю безпечною для прогулянок", - додали в Мінцифри.

Нагадаємо

У ДСНС України наголосили, що навіть після первинного очищення місцевості піротехнічними підрозділами вкрай необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки та розповіли, як можна пересуватися деокупованою територією.