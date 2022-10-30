У ДСНС розповіли, як безпечно пересуватися деокупованою територією
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У ДСНС України наголосили, що навіть після первинного очищення місцевості піротехнічними підрозділами вкрай необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки та розповіли, як можна пересуватися деокупованою територією, передає УНН.
Цитата
"Деокуповано. Та чи безпечно? Навіть після первинного очищення місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС вкрай необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як безпечно пересуватися деокупованою територією:
· Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами;
· Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів;
· Не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;
· Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.
· Відстежуйте небезпечні зони у мобільному застосунку "Розмінування України".
Інтерактивна мапа застосунку у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС. До обстеження та знешкодження саперами цих вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено.
"Якщо ви все ж потрапили у червону зону, застосунок одразу вас про це повідомить", - наголошується в повідомленні ДСНС.
Встановити додаток "Розмінування України":
· Android: https://bit.ly/3OeQwxg;
· iOS: https://apple.co/3HhV4B3.
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