У ДСНС розповіли, як безпечно пересуватися деокупованою територією

Цитата

"Деокуповано. Та чи безпечно? Навіть після первинного очищення місцевості піротехнічними підрозділами ДСНС вкрай необхідно дотримуватися правил безпечної поведінки", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як безпечно пересуватися деокупованою територією:

· Користуйтесь асфальтними і бетонними дорогами;

· Не підходьте до покинутих будівель, автівок, блокпостів;

· Не чіпайте зброї, техніки чи будь-яких підозрілих предметів;

· Не заходьте у ліси й лісосмуги, сади, на поля й городи.

· Відстежуйте небезпечні зони у мобільному застосунку "Розмінування України".

Інтерактивна мапа застосунку у режимі реального часу показує ймовірні та вже підтверджені загрози, відомі ДСНС. До обстеження та знешкодження саперами цих вибухонебезпечних предметів наближатися до місця їх розташування категорично заборонено.

"Якщо ви все ж потрапили у червону зону, застосунок одразу вас про це повідомить", - наголошується в повідомленні ДСНС.

Встановити додаток "Розмінування України":

· Android: https://bit.ly/3OeQwxg;

· iOS: https://apple.co/3HhV4B3.

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