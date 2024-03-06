В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф
В оккупированном Бердянске погибла сотрудница коллаборантка, которая помогала россиянам организовывать псевдовыборы на захваченной территории Украины.
Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи
В результате российского обстрела села Боровая в Харьковской области один человек погиб, еще семеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних ребят.
Генпрокурор Костин назвал количество приговоров за военные преступления с начала вторжения рф
С начала вторжения украинские суды вынесли 81 приговор за военные преступления против россиян, причем 17 обвиняемых были осуждены лично.
Профильный комитет провел встречу с представителями ЕС, обсудили введение общей аграрной политики
Украинские законодатели обсудили земельную реформу и согласование аграрной политики с ЕС во время встречи с европейскими чиновниками в рамках подготовки к оценке членства Украины в ЕС.
Сооруженные на Донецком и Запорожском направлениях укрепления тянутся на значительную дистанцию - спикер ОСУВ "Таврия"
Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, которые тянутся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоят из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.
Вблизи Тисы пограничники задержали 11 мужчин: двоих спасали, один травмировался
Пограничники задержали 11 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией возле реки Тиса, спасая двух, которые прыгнули в воду.
В Украине презентовали новый морской дрон Sea Baby после сбора средств: может нести более тонны боевой нагрузки
Был представлен первый именной морской дрон "Авдеевка", изготовленный СБУ при содействии UNITED24, способный нести более тонны боевой нагрузки и преодолевать более 1000 км.
Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили командный пункт врага и ликвидировали более полутысячи оккупантов - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили командный пункт противника и ликвидировали более 500 российских военнослужащих.
Почему инфляция в Украине вырастет и как это повлияет на цены
Благодаря снижению цен на продукты питания из-за рекордных урожаев и уменьшения стоимости энергоносителей инфляция в Украине резко упала в 2023 году, но ожидается, что в этом году она умеренно возрастет из-за средней урожайности сельскохозяйственных культур и продолжающиеся последствия войны.
Последняя соперница Трампа от республиканцев Хейли выйдет из президентской гонки - CNN
Ожидается, что Никки Хейли выйдет из президентской гонки от республиканцев и расчистит дорогу бывшему президенту Дональду Трампу.