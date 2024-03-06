В оккупированном Бердянске ликвидировали коллаборантку, которая организовывала псевдовыборы рф

В оккупированном россиянами Бердянске ликвидировали коллаборациониста, которая помогала в проведении псевдовыборов рф на захваченной территории Украины. Об этом заявила начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По словам Галициной, коллаборационистку ликвидировали, когда та села в собственное авто, в микрорайоне Колония. Глава МВА добавила, что россияне также подтвердили информацию о смерти коллаборационистки на своей пропагандистских ресурсах.

Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники оккупантов. Когда женщина села в собственную машину, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице - рассказывает Галицина.

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Дополнение

Также руководительница МВА рассказала, что в результате взрыва была ликвидирована - Ильина Елена Валерьевна. Она занималась организацией "выборов" в Бердянске и была членом избирательной комиссии "с правом решающего голоса".

Галицина отмечает, что сын женщины Никита Самойленко, который с начала оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известным.

Бывший уборщик получил должность в администрации "оккупантов" - заметила начальница Бердянской городской военной администрации.

Напомним

В прошлом месяце в оккупированном Бердянске убили местного бизнесмена-коллаборанта, который помогал россиянам захватывать местные предприятия и доносил на украинских патриотов.