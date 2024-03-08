ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:09  •  15189 просмотра

Read in English

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, а возле российской военной базы в Токмаке прогремел громкий взрыв.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области накануне взорвался склад с боеприпасами оккупантов. Также в ночь на 8 марта прогремел взрыв недалеко от района с военной базой россиян в Токмаке. Об этом в пятницу сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров со ссылкой на местных жителей, передает УНН

"Прошлой ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу", - написал Федоров в соцсетях. 

Кроме того, вчера "хлопнуло" в Мелитополе - взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы.

Дополнение 

В оккупированном россиянами Бердянске ликвидировали коллаборационистку, которая помогала в проведении псевдовыборов рф на захваченной территории Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
tokmakТокмак
ivan-fedorov-politykИван Федоров
ukrainaУкраина
berdyanskБердянск
melitopolМелитополь
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
  •  23151 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  103201 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  105417 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  106031 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
07.03.24  •  107395 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  130060 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  135446 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125642 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118405 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115950 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Новости по теме
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

  •  15189 просмотра
Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

  •  14929 просмотра
россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

  •  12179 просмотра
Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

  •  11465 просмотра
Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

  •  15156 просмотра
Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

  •  13507 просмотра
Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

  •  15018 просмотра
россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

  •  11036 просмотра
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Эксклюзив

  •  23151 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

  •  16648 просмотра

Популярные

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

россияне не платят работникам коммунальных учреждений, учебных заведений и детсадов - ЦНС

  •  90071 просмотра
российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

российские танкеры продолжают поставлять СПГ в порты ЕС

  •  67581 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с востока

  •  43860 просмотра
Ракета направляется в Кропивницкий

Ракета направляется в Кропивницкий

  •  88815 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет с юга

  •  62983 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  127924 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  133883 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  163257 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  187991 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  192039 просмотра

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, а возле российской военной базы в Токмаке прогремел громкий взрыв.

Война •   •  15189 просмотра
В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

Представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины приняли участие в брифинге для китайской правительственной делегации, во время которого обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, включая ситуацию на поле боя, обмен пленными, гражданских заложников и депортированных украинских детей, а также продемонстрировали доказательства использования россией северокорейских боеприпасов против Украины.

Война •   •  14929 просмотра
Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине: представители ГУР приняли участие в брифинге для делегации из Китая

россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Российские войска атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области, ранив 9 гражданских лиц и повредив 110 гражданских объектов, включая жилые дома, больницы, предприятия и объекты инфраструктуры.

Война •   •  12179 просмотра
россияне ночью ударили 8 ракетами по Донецкой области, есть раненые

Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Родители в Черновцах обвинили полицейского в том, что он унижал учеников, заставляя их выполнять физические упражнения и угрожая во время визита в школу.

Общество •   •  11465 просмотра
Родители заявляют, что в Черновцах полицейская унижала школьников: начато служебное расследование

Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Зеленский обсудит с Эрдоганом освобождение украинских заключенных и безопасность судоходства в Черном море во время визита в Турцию.

Война •   •  15156 просмотра
Зеленский сегодня в Турции обсудит с Эрдоганом освобождение украинских пленных

Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны к доллару США на 18 копеек до 38,0836 грн/$ и к евро на 11 копеек до 41,4883 грн/€ на 8 марта.

Экономика •   •  13507 просмотра
Курс валют на 8 марта: за сутки гривна укрепилась на 18 копеек

Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

Канада примет участие в коалиции во главе с Латвией и Великобританией с целью усиления потенциала Украины в области беспилотников.

Война •   •  15018 просмотра
Канада присоединяется к коалиции дронов для Украины

россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

россия пытается использовать непризнанные регионы Приднестровья и Гагаузии для проведения гибридных операций и дестабилизации Молдовы накануне переговоров о вступлении в ЕС и президентских выборов.

Новости Мира •   •  11036 просмотра
россия хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове - ISW

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене.

Экономика •   •  23151 просмотра
Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей

Соединенные Штаты присоединились к международной коалиции, созданной для освобождения всех украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных Россией, и обеспечения привлечения к ответственности виновных.

Война •   •  16648 просмотра
США присоединились к международной коалиции по возвращению украинских детей