В Мелитополе взорвался склад с боеприпасами оккупантов, в Токмаке было "громко" возле военной базы рф - Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области накануне взорвался склад с боеприпасами оккупантов. Также в ночь на 8 марта прогремел взрыв недалеко от района с военной базой россиян в Токмаке. Об этом в пятницу сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

"Прошлой ночью взрыв зафиксирован в Токмаке недалеко от района КШЗ, который оккупанты превратили в свою военную базу", - написал Федоров в соцсетях.

Кроме того, вчера "хлопнуло" в Мелитополе - взлетел в воздух склад БК во временно оккупированном городе и машина, которая привезла боеприпасы.

Дополнение

В оккупированном россиянами Бердянске ликвидировали коллаборационистку, которая помогала в проведении псевдовыборов рф на захваченной территории Украины.