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Генштаб подтвердил поражение "Прогресса" ракетами Flamingo, НПЗ, танкера "теневого флота" рф и не только

Киев • УНН

 • 1938 просмотра

Силы обороны поразили завод навигации ракетами Flamingo и Куйбышевский НПЗ. Подтверждены пожары на трех нефтебазах и повреждение танкера рф.

Генштаб подтвердил поражение "Прогресса" ракетами Flamingo, НПЗ, танкера "теневого флота" рф и не только

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия "ВНИИР-Прогресс" по производству навигационных систем для ракет и БпЛА с помощью ракет FP-5 "Фламинго", а также НПЗ и танкера "теневого флота" рф, а также уточнил результаты поражения нефтебазы "Грушовая", НПС "Красноармейск" и ЛВДС "Красный Яр", пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, "в ночь на 10 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса российской федерации".

Так, в республике Чувашия российской федерации нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия. Удар осуществили воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго"

- сообщили в Генштабе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение военного завода в Чебоксарах ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point.

Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта, как указали в Генштабе, составляет более 900 км.

Предприятие, как отмечается, является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения российской федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.

В Самарской области российской федерации поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в городе Самара. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия

- отметили в Генштабе.

Куйбышевский НПЗ, как указано, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы российской федерации. Годовой объем переработки составляет около 3,7 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.

Кроме того, поражен танкер теневого флота рф WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна

- указали в Генштабе.

Танкер WEST Horizon, по сообщению, используется в схемах теневого флота российской федерации для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.

"Кроме того, по результатам доразведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области рф подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также Генштаб указал, что по результатам доразведки пораженных 8 июня 2026 года объектов топливно-энергетической инфраструктуры российской федерации подтверждены дополнительные результаты поражения.

"На перевалочной нефтебазе "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка Краснодарского края российской федерации подтверждено горение двух резервуаров с нефтью, а также инфраструктуры, задействованной в оценке качества нефтепродуктов", - сообщили в Генштабе.

Промежуточная нефтеперекачивающая станция "Грушовая" с ее инфраструктурой в этой системе позволяет обрабатывать более 500-600 вагонов-цистерн в сутки. Автоматизированные резервуары станции имеют общую емкость 1,3 миллиона кубических метров.

По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.

Кроме того в Генштабе указали, что "на нефтеперекачивающей станции "Красноармейск" в Саратовской области российской федерации подтверждено горение двух резервуаров с нефтью объемом по 50 тыс. м³ каждый".

"На линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области российской федерации подтверждено горение одного резервуара с нефтью объемом 50 тыс. м³", - сказано в сообщении Генштаба.

В Генштабе подтвердили поражение склада боеприпасов в белгородской области и уничтожение резервуаров возле оккупированного Мариуполя09.06.26, 18:00 • 2350 просмотров

Юлия Шрамко

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