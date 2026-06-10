Генштаб подтвердил поражение "Прогресса" ракетами Flamingo, НПЗ, танкера "теневого флота" рф и не только
Киев • УНН
Силы обороны поразили завод навигации ракетами Flamingo и Куйбышевский НПЗ. Подтверждены пожары на трех нефтебазах и повреждение танкера рф.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение предприятия "ВНИИР-Прогресс" по производству навигационных систем для ракет и БпЛА с помощью ракет FP-5 "Фламинго", а также НПЗ и танкера "теневого флота" рф, а также уточнил результаты поражения нефтебазы "Грушовая", НПС "Красноармейск" и ЛВДС "Красный Яр", пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, "в ночь на 10 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса российской федерации".
Так, в республике Чувашия российской федерации нанесен удар по заводу "ВНИИР-Прогресс" в городе Чебоксары. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия. Удар осуществили воины Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины украинскими ракетами FP-5 "Фламинго"
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение военного завода в Чебоксарах ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point.
Расстояние от ближайшего участка активного боевого столкновения в Украине до объекта, как указали в Генштабе, составляет более 900 км.
Предприятие, как отмечается, является одним из ключевых производителей навигационного оборудования для высокоточного вооружения российской федерации. Завод производит приемники спутниковой навигации и антенны типа "Комета", которые используются в ударных БпЛА типа Shahed (Герань-2), крылатых ракетах "Калибр", оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер-М", а также унифицированных модулях планирования и коррекции авиационных бомб.
В Самарской области российской федерации поражен нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в городе Самара. Подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия
Куйбышевский НПЗ, как указано, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий самарской группы российской федерации. Годовой объем переработки составляет около 3,7 млн тонн нефти. Предприятие производит бензин, дизельное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и оккупационных войск государства-агрессора.
Кроме того, поражен танкер теневого флота рф WEST Horizon в акватории Черного моря. Подтверждено поражение винто-рулевой группы судна
Танкер WEST Horizon, по сообщению, используется в схемах теневого флота российской федерации для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций и ограничений.
"Кроме того, по результатам доразведки пораженного 6 июня 2026 года арсенала ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в районе населенного пункта Большая Ижора Ленинградской области рф подтверждено разрушение 18 наземных хранилищ и трех открытых площадок. Зафиксированы признаки вторичной детонации боеприпасов", - говорится в сообщении.
Также Генштаб указал, что по результатам доразведки пораженных 8 июня 2026 года объектов топливно-энергетической инфраструктуры российской федерации подтверждены дополнительные результаты поражения.
"На перевалочной нефтебазе "Грушовая" в районе населенного пункта Грушовая Балка Краснодарского края российской федерации подтверждено горение двух резервуаров с нефтью, а также инфраструктуры, задействованной в оценке качества нефтепродуктов", - сообщили в Генштабе.
Промежуточная нефтеперекачивающая станция "Грушовая" с ее инфраструктурой в этой системе позволяет обрабатывать более 500-600 вагонов-цистерн в сутки. Автоматизированные резервуары станции имеют общую емкость 1,3 миллиона кубических метров.
По данным OSINT-аналитиков, поражение было реализовано дронами производства Fire Point.
Кроме того в Генштабе указали, что "на нефтеперекачивающей станции "Красноармейск" в Саратовской области российской федерации подтверждено горение двух резервуаров с нефтью объемом по 50 тыс. м³ каждый".
"На линейной производственно-диспетчерской станции "Красный Яр" в Волгоградской области российской федерации подтверждено горение одного резервуара с нефтью объемом 50 тыс. м³", - сказано в сообщении Генштаба.
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