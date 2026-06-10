Зеленский подтвердил поражение с помощью FP-5 Flamingo военного завода в чебоксарах и не только
Киев • УНН
Украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в чебоксарах. Также нанесены удары по Куйбышевскому НПЗ и двум объектам во Владимирской области рф.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение ракетами FP-5 Flamingo производства украинской компании Fire Point военного завода в Чебоксарах, а также поражение Куйбышевского НПЗ и двух объектов нефтяной инфраструктуры во Владимирской области в рф, пишет УНН.
Продолжаем применять украинские дальнобойные санкции против российских военных объектов и нефтяной отрасли. В частности, этой ночью украинские FP-5 Flamingo попали в военный завод в Чебоксарах, который обеспечивает армию оккупанта компонентами для дронов и ракет. Спасибо ВСУ за меткость!
Президент добавил:
Поражен также за минувшую ночь нефтеперерабатывающий завод "Куйбышевский" в Самарском регионе. Расстояние от линии фронта – более 900 километров. Благодарен воинам ССО, СБС и ГУР. Достигли также вполне справедливых ответов СБУ и два объекта нефтяной инфраструктуры во Владимирском регионе на расстоянии 700 километров
"Спасибо всем, кто сражается и работает ради Украины!" - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Украина ранее уже наносила удары по заводу "Прогресс". В частности, в ночь на 5 мая подразделения ВСУ, в частности 19-я ракетная бригада, нанесли удар по предприятию, расположенному более чем в 900 км от границы Украины. Для атаки применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" производства украинской компании Fire Point, а утром объект дополнительно атаковали дальнобойные беспилотники.
Самой важной продукцией предприятия являются помехозащищенные антенны спутниковой навигации "Комета-М". Именно эти компоненты обеспечивают навигацию российских средств поражения.
Их используют в дронах типа "Шахед", управляемых авиабомбах (КАБ), разведывательных БПЛА, а также в крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах "Искандер".