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Економіст держбанку рф визнав поразку росії у війні на виснаження із Заходом

Київ • УНН

 • 12099 перегляди

Головний економіст ВЕБ Андрій Клепач заявив, що росія програє технологічну та економічну конкуренцію, зокрема Україні. Він прогнозує соціальну кризу в рф через зростання витрат і падіння економіки.

Економіст держбанку рф визнав поразку росії у війні на виснаження із Заходом

У головному державному банку кремля спрогнозували поразку росії в економічній "війні на виснаження" із Заходом. Про це повідомляє The Moscow Times, інформує УНН.

Деталі

За словами головного економіста ВЕБ, ключового російського державного банку, який фінансує нацпроекти кремля та має статус "державної корпорації розвитку", Андрія Клепача, росія не зможе виграти конкуренцію в "війні на виснаження", коли Україну підтримує західний світ.

Він зазначив, що витрати російської економіки від санкцій і західної блокади зростають, збитки від українських ударів по портах, інфраструктурі, хімічних і нафтопереробних заводах збільшуються, а росія все більше відстає від світу в розвитку технологій.

Ми відстаємо. Ми програємо і технологічну, і економічну конкуренцію у світі. Ба більше, я вже сказав, ми її програємо не тільки Китаю і США, ми в чомусь її програємо Україні. Економіка України, зрозуміло, в певній мірі зруйнована, демографічна катастрофа. Але, ще раз, українська економіка, незважаючи ні на що, виживає. Звичайно, там величезна фінансова допомога. За такої допомоги на військові витрати та їхні власні витрати – це приблизно майже 50% нашого бюджету

- сказав Клепач.

"Ми в цій війні на виснаження не виграємо конкуренцію. У нас є ілюзія, що там все рухне. Не рухнуло і не рухне. У нас наростають витрати", - продовжив Клепач.

Мобілізація в рф загрожує масштабним ударом по економіці та ринку праці - розвідка13.05.26, 11:05 • 3605 переглядiв

Він нагадав, що після військового буму 2023-2024 років російська економіка цього року перейшла до падіння, різко скоротилися інвестиції, а цивільні галузі промисловості скотилися в рецесію - від авіапрому і виробництва будівельних матеріалів до легкої та харчової промисловості. Ситуацію погіршує надзвичайно жорстка політика Центробанку рф, який, на думку Клепача, несе відповідальність як мінімум за половину економічного спаду.

За словами економіста, все це неминуче призведе росію до "соціальної кризи", причому "коли її ніхто особливо не очікує".

"Але ніхто не очікував, я нагадаю, і Лютневої революції. Ленін писав у грудні 1916 року про те, що "ми не доживемо", але дожив вже через кілька місяців. Економічно ми не рухнемо, але і наше відставання буде наростати з усіма наслідками", - підсумував Клепач.

Нагадаємо

Дефіцит федерального бюджету росії за перші 7 місяців 2026 року зріс до 6,46 трлн рублів, а лише у липні збільшився ще на 724 млрд рублів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Економіка рф втрачає мільярди доларів через українські далекобійні удари – The Economist11.06.26, 16:15 • 6961 перегляд

Вадим Хлюдзинський

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