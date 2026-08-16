"Тіньова" зайнятість у рф сягнула 41%, кремль готується недорахуватися податків
Київ • УНН
У січні-травні 2026 року в рф налічувалося 74,6 млн зайнятих, але штатна чисельність становила лише 44,1 млн. Це свідчить про "тіньову" зайнятість на рівні 41%, що загрожує втратами податків.
У росії ринок праці продовжує рухатися в "тінь". За даними офіційної статистики рф, у січні–травні 2026 року в країні налічувалося 74,6 млн зайнятих, тоді як штатна чисельність працівників організацій становила лише 44,1 млн зайнятих. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
Як зазначили в українській розвідці, утримання штатного співробітника обходиться роботодавцю щонайменше на 43% дорожче за нараховану зарплату - податок на доходи фізичних осіб від 13% до 22% залежно від прогресивної шкали плюс страхові внески до соціального фонду за базовою ставкою 30% у межах граничної бази та ще від 0,2% до 8,5% за травматизм. Водночас співпраця із самозайнятим коштує компанії нуль страхових внесків, а сам виконавець платить лише 6% податку на професійний дохід.
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