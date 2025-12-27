$41.930.00
08:50 • 1790 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр
06:01 • 13650 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 24185 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 57667 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 38784 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 42050 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 56646 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29082 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 22763 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 20162 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
Графики отключений электроэнергии
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно

Эксклюзив

26 декабря, 11:18 • 56643 просмотра
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 56643 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 53480 просмотра
На Сицилии активизировался вулкан Этна: зафиксированы выбросы пепла и взрывы в кратерах

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Высочайший вулкан Европы Этна снова извергает раскаленный материал и пепел, активность зафиксирована в северо-восточном кратере и кратере Бока-Нуова. Часть вулканического пепла выпала на Таормину и горнолыжный курорт Пьяно-Провенцано.

На Сицилии активизировался вулкан Этна: зафиксированы выбросы пепла и взрывы в кратерах

Самый высокий и активный вулкан Европы Этна снова начал извергать раскаленный материал и пепел. По данным Итальянского института геофизики и вулканологии (INGV), активность зафиксирована в пятницу в северо-восточном кратере и кратере Бока-Нуова, пишет УНН.

Подробности

Облако извержения под воздействием ветра распространилось в северо-восточном направлении. Незначительное количество вулканического пепла выпало на прибрежный город Таормина, а также на территорию горнолыжного курорта Пьяно-Провенцано.

Извержение вулкана в 1345 году вызвало распространение чумы в Европе - BBC05.12.25, 11:09 • 4795 просмотров

В кратере Бока-Нуова вулканологи зафиксировали серию взрывов. Горячие фрагменты породы поднимались на высоту нескольких десятков метров над краем кратера.

Региональное управление гражданской защиты Италии временно повысило уровень тревоги из-за риска усиления извержения. Специалисты предупреждают о высокой вероятности возникновения лавовых фонтанов в ближайшее время.

Справка

Этна, высота которой составляет примерно 3400 метров, находится под постоянным наблюдением. Показатели ее высоты и форма вершины регулярно меняются в результате частых извержений, которые происходят несколько раз в год. Сейчас мониторинг активности продолжается в круглосуточном режиме.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях достигло высоты более 300 метров: видео24.12.25, 15:15 • 2942 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Извержение вулкана
Сицилия
Италия
Европа