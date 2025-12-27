На Сицилии активизировался вулкан Этна: зафиксированы выбросы пепла и взрывы в кратерах
Высочайший вулкан Европы Этна снова извергает раскаленный материал и пепел, активность зафиксирована в северо-восточном кратере и кратере Бока-Нуова. Часть вулканического пепла выпала на Таормину и горнолыжный курорт Пьяно-Провенцано.
Самый высокий и активный вулкан Европы Этна снова начал извергать раскаленный материал и пепел. По данным Итальянского института геофизики и вулканологии (INGV), активность зафиксирована в пятницу в северо-восточном кратере и кратере Бока-Нуова, пишет УНН.
Облако извержения под воздействием ветра распространилось в северо-восточном направлении. Незначительное количество вулканического пепла выпало на прибрежный город Таормина, а также на территорию горнолыжного курорта Пьяно-Провенцано.
В кратере Бока-Нуова вулканологи зафиксировали серию взрывов. Горячие фрагменты породы поднимались на высоту нескольких десятков метров над краем кратера.
Региональное управление гражданской защиты Италии временно повысило уровень тревоги из-за риска усиления извержения. Специалисты предупреждают о высокой вероятности возникновения лавовых фонтанов в ближайшее время.
Этна, высота которой составляет примерно 3400 метров, находится под постоянным наблюдением. Показатели ее высоты и форма вершины регулярно меняются в результате частых извержений, которые происходят несколько раз в год. Сейчас мониторинг активности продолжается в круглосуточном режиме.
