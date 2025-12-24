$42.100.05
Эксклюзив
11:46 • 9556 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 9608 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
08:22 • 13109 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 30391 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 46854 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 63028 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 69966 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 41686 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 53139 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 22333 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях достигло высоты более 300 метров: видео

Киев • УНН

 • 18 просмотра

На Гавайях 23 декабря произошло извержение вулкана Килауэа, лавовые фонтаны которого достигали высоты до 426 метров. Сила извержения вывела из строя камеру наблюдения Гавайской обсерватории вулканов.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях достигло высоты более 300 метров: видео
Фото: wiki/Килауэа

Во вторник, 23 декабря, на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, которое достигло высоты более 1000 футов, или почти 305 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на hawaiinewsnow.com.

Детали

К 21:45 по местному времени южный фонтан лавы достиг высоты 1400 футов (426 метров). В то же время Северный фонтан достиг максимальной высоты 920 футов (более 280 метров) вскоре после 21:00, но незадолго до 22:00 опустился до 700 футов (более 214 метров).

По словам ученых, наблюдающих за вулканом, сила извержения была такова, что вывела из строя одну из камер прямого наблюдения Гавайской обсерватории вулканов.

В сети появилось видео извержения вулкана.

Дополнение

Вулкан Килауэа - это самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Высота вулкана - 1247 метров. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году: тогда фонтаны лавы взлетали на высоту 600 метров над лавой озера.

Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит23.11.2025, 05:47 • 4815 просмотров

Евгений Устименко

Новости МираПроисшествия
Извержение вулкана
Гавайи