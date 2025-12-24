Извержение вулкана Килауэа на Гавайях достигло высоты более 300 метров: видео
Киев • УНН
На Гавайях 23 декабря произошло извержение вулкана Килауэа, лавовые фонтаны которого достигали высоты до 426 метров. Сила извержения вывела из строя камеру наблюдения Гавайской обсерватории вулканов.
Во вторник, 23 декабря, на Гавайях произошло извержение вулкана Килауэа, которое достигло высоты более 1000 футов, или почти 305 метров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на hawaiinewsnow.com.
Детали
К 21:45 по местному времени южный фонтан лавы достиг высоты 1400 футов (426 метров). В то же время Северный фонтан достиг максимальной высоты 920 футов (более 280 метров) вскоре после 21:00, но незадолго до 22:00 опустился до 700 футов (более 214 метров).
По словам ученых, наблюдающих за вулканом, сила извержения была такова, что вывела из строя одну из камер прямого наблюдения Гавайской обсерватории вулканов.
В сети появилось видео извержения вулкана.
Дополнение
Вулкан Килауэа - это самый молодой наземный вулкан на Гавайских островах и самый активный в мире. Высота вулкана - 1247 метров. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году: тогда фонтаны лавы взлетали на высоту 600 метров над лавой озера.
Эффект домино: геологи разгадали вековую тайну океанического вулканизма и тектоники плит23.11.2025, 05:47 • 4815 просмотров