Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях сягнуло висоти понад 300 метрів: відео
Київ • УНН
На Гаваях 23 грудня відбулося виверження вулкана Кілауеа, лавові фонтани якого досягали висоти до 426 метрів. Сила виверження вивела з ладу камеру спостереження Гавайської обсерваторії вулканів.
У вівторок, 23 грудня, на Гаваях сталось виверження вулкану Кілауеа, яке досягло висоти понад 1000 футів, або майже 305 метрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на hawaiinewsnow.com.
Деталі
До 21:45 за місцевим часом південний фонтан лав досяг висоти 1400 футів (426 метрів). Водночас Північний фонтан досяг максимальної висоти 920 футів (понад 280 метрів) незабаром після 21:00, але незадовго до 22:00 опустився до 700 футів (понад 214 метрів).
За словами вчених, які займаються спостереженням за вулканом, сила виверження була такою, що вивела з ладу одну з камер прямого спостереження Гавайської обсерваторії вулканів.
У мережі з’явилось відео виверження вулкану.
Доповнення
Вулкан Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Висота вулкану - 1247 метрів. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році: тоді фонтани лави злітали на висоту 600 метрів над лавою озера.
