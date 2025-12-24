Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях сягнуло висоти понад 300 метрів: відео

$42.100.05
Ексклюзив
11:46 • 9568 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 9626 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
08:22 • 13114 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 30396 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 46857 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 63034 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 69973 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 41687 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 53145 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 22333 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 9572 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 63037 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 38777 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 69976 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 53145 перегляди
Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях сягнуло висоти понад 300 метрів: відео

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На Гаваях 23 грудня відбулося виверження вулкана Кілауеа, лавові фонтани якого досягали висоти до 426 метрів. Сила виверження вивела з ладу камеру спостереження Гавайської обсерваторії вулканів.

Виверження вулкана Кілауеа на Гаваях сягнуло висоти понад 300 метрів: відео
Фото: wiki/Кілауеа

У вівторок, 23 грудня, на Гаваях сталось виверження вулкану Кілауеа, яке досягло висоти понад 1000 футів, або майже 305 метрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на hawaiinewsnow.com.

Деталі

До 21:45 за місцевим часом південний фонтан лав досяг висоти 1400 футів (426 метрів). Водночас Північний фонтан досяг максимальної висоти 920 футів (понад 280 метрів) незабаром після 21:00, але незадовго до 22:00 опустився до 700 футів (понад 214 метрів).

За словами вчених, які займаються спостереженням за вулканом, сила виверження була такою, що вивела з ладу одну з камер прямого спостереження Гавайської обсерваторії вулканів.

У мережі з'явилось відео виверження вулкану.

Доповнення

Вулкан Кілауеа - це наймолодший наземний вулкан на Гавайських островах та найактивніший у світі. Висота вулкану - 1247 метрів. Наймасштабніше його виверження сталося у 1959 році: тоді фонтани лави злітали на висоту 600 метрів над лавою озера.

Ефект доміно: геологи розгадали вікову таємницю океанічного вулканізму та тектоніки плит23.11.25, 05:47 • 4815 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуПодії
Виверження вулкана
Гаваї