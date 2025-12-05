Извержение вулкана в 1345 году вызвало распространение чумы в Европе - BBC
Киев • УНН
Извержение вулкана около 1345 года вызвало климатический шок, который привел к плохим урожаям. Это заставило итальянские города импортировать зерно из Черного моря, распространяя чуму, которая убила до половины населения Европы.
Ученые считают, что извержение вулкана около 1345 года могло спровоцировать цепную реакцию, которая вызвала эпидемию чумы в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Как установили специалисты, следы, сохранившиеся в годичных кольцах деревьев, свидетельствуют о том, что извержение вызвало климатический шок и привело к ряду событий, которые принесли болезнь в средневековую Европу.
Пепел и газы от извержения вулкана вызвали резкое снижение температуры и привели к плохим урожаям.
Чтобы предотвратить голод, густонаселенные итальянские города-государства были вынуждены импортировать зерно из районов вокруг Черного моря, что привело к распространению в Европе блох, переносивших чуму.
Чума, которую еще называют "черной смертью", прокатилась по Европе в 1348-49 годах, убив до половины населения.
Болезнь была вызвана бактерией Yersinia pestis, которая распространялась дикими грызунами, такими как крысы и блохи. Она унесла жизни 30-60% населения Европы, вызвала массовые смерти, демографические изменения, экономический спад и оказала глубокое влияние на психологию и культуру общества.
Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ04.12.25, 19:43 • 7638 просмотров