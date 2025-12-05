$42.180.02
Эксклюзив
07:29 • 6820 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 21616 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 32850 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 29701 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 50233 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 31639 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 50692 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23909 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 23060 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 23163 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
Извержение вулкана в 1345 году вызвало распространение чумы в Европе - BBC

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Извержение вулкана около 1345 года вызвало климатический шок, который привел к плохим урожаям. Это заставило итальянские города импортировать зерно из Черного моря, распространяя чуму, которая убила до половины населения Европы.

Извержение вулкана в 1345 году вызвало распространение чумы в Европе - BBC

Ученые считают, что извержение вулкана около 1345 года могло спровоцировать цепную реакцию, которая вызвала эпидемию чумы в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как установили специалисты, следы, сохранившиеся в годичных кольцах деревьев, свидетельствуют о том, что извержение вызвало климатический шок и привело к ряду событий, которые принесли болезнь в средневековую Европу.

Пепел и газы от извержения вулкана вызвали резкое снижение температуры и привели к плохим урожаям.

Чтобы предотвратить голод, густонаселенные итальянские города-государства были вынуждены импортировать зерно из районов вокруг Черного моря, что привело к распространению в Европе блох, переносивших чуму.

Чума, которую еще называют "черной смертью", прокатилась по Европе в 1348-49 годах, убив до половины населения.

Болезнь была вызвана бактерией Yersinia pestis, которая распространялась дикими грызунами, такими как крысы и блохи. Она унесла жизни 30-60% населения Европы, вызвала массовые смерти, демографические изменения, экономический спад и оказала глубокое влияние на психологию и культуру общества.

Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ04.12.25, 19:43 • 7638 просмотров

Евгений Устименко

Новости Мира
Извержение вулкана
Животные
Черное море
Европа