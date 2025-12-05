Извержение вулкана в 1345 году вызвало распространение чумы в Европе - BBC

Ученые считают, что извержение вулкана около 1345 года могло спровоцировать цепную реакцию, которая вызвала эпидемию чумы в Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Как установили специалисты, следы, сохранившиеся в годичных кольцах деревьев, свидетельствуют о том, что извержение вызвало климатический шок и привело к ряду событий, которые принесли болезнь в средневековую Европу.

Пепел и газы от извержения вулкана вызвали резкое снижение температуры и привели к плохим урожаям.

Чтобы предотвратить голод, густонаселенные итальянские города-государства были вынуждены импортировать зерно из районов вокруг Черного моря, что привело к распространению в Европе блох, переносивших чуму.

Чума, которую еще называют "черной смертью", прокатилась по Европе в 1348-49 годах, убив до половины населения.

Болезнь была вызвана бактерией Yersinia pestis, которая распространялась дикими грызунами, такими как крысы и блохи. Она унесла жизни 30-60% населения Европы, вызвала массовые смерти, демографические изменения, экономический спад и оказала глубокое влияние на психологию и культуру общества.

