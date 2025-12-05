Виверження вулкана 1345 року спричинило поширення чуми в Європі - BBC

Вчені вважають, що виверження вулкана близько 1345 року могло спровокувати ланцюгову реакцію, яка спричинила епідемію чуми в Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Як встановили спеціалісти, сліди, збережені в річних кільцях дерев, свідчать про те, що виверження викликало кліматичний шок і призвело до низки подій, які принесли хворобу в середньовічну Європу.

Попіл і гази від виверження вулкана спричинили різке зниження температури і призвели до поганих врожаїв.

Щоб запобігти голоду, густонаселені італійські міста-держави були змушені імпортувати зерно з районів навколо Чорного моря, що призвело до поширення в Європі бліх, які переносили чуму.

Чума, яку ще називають "чорною смертю", прокотилася Європою в 1348-49 роках, вбивши до половини населення.

Хвороба була викликана бактерією Yersinia pestis, яка поширювалася дикими гризунами, такими як щури та блохи. Вона забрала життя 30-60% населення Європи, спричинила масові смерті, демографічні зміни, економічний спад та мала глибокий вплив на психологію та культуру суспільства.

