Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 3090 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 12131 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 15274 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 27187 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 17136 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 18422 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 18494 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 27285 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 44817 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36345 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзивы
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 12131 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 19265 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 27187 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 37890 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 64799 просмотра
Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Испания, крупнейший экспортер свинины в ЕС, развернула солдат и дроны для сдерживания чумы свиней вблизи Барселоны. Из-за вспышки Мексика и Япония приостановили закупку испанской свинины, а 91 город заблокирован.

Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ
Фото: Bloomberg

Испания – крупнейший экспортер свиной продукции в ЕС, развернула солдат, полицейских собак и высокотехнологичные дроны на окраинах Барселоны для отслеживания диких кабанов и сдерживания вспышки чумы свиней. Эта болезнь, хотя и безопасна для человека, представляет критическую угрозу для коммерческого свиноводства страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Около 500 специалистов, включая 160 солдат из военного подразделения чрезвычайных ситуаций, прочесывают территорию в радиусе 6 километров от места, где были обнаружены первые инфицированные животные. В настоящее время найдено девять мертвых кабанов с чумой.

Последствия чумы свиней для Испании

Европейская комиссия объявила о временных ограничительных мерах в отношении свиноводства, которые охватывают 91 город и поселок в провинции Барселона, хотя на этой территории коммерческих ферм нет.

Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters29.11.25, 21:15 • 4925 просмотров

Из-за вспышки Мексика и Япония уже приостановили закупку испанской свинины, а около 120 экспортных лицензий были отозваны.

Борьба с заболеванием животных 

Армия использует дроны с тепловизорами для обнаружения живых и мертвых кабанов, а также устанавливает дезинфекционные станции для предотвращения распространения болезни людьми и транспортом.

Это очень серьезная ситуация 

– заявил Кико Ривера, заместитель инспектора Каталонских сельских агентов. 

Он подчеркнул, что главная цель – не допустить распространения заразы на север, где сосредоточены основные свинофермы Испании.

Эксперты указывают, что происхождение вспышки не установлено, но причиной мог стать загрязненный мясной продукт из другой страны, например, выброшенный водителем грузовика и съеденный кабаном. При этом, популяция диких кабанов растет экспоненциально из-за мягких зим и отсутствия хищников. Власти Испании даже предлагают денежные вознаграждения охотникам, которые будут заниматься отстрелом животных. 

Испания фиксирует новые подозрения на африканскую чуму свиней: экспорт свинины под угрозой, рынки закрываются30.11.25, 14:59 • 5136 просмотров

Степан Гафтко

