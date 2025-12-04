Испания бросает армию и дроны на борьбу со свиной чумой: Заблокирован 91 город из-за угрозы экспорту – СМИ

Фото: Bloomberg

Испания – крупнейший экспортер свиной продукции в ЕС, развернула солдат, полицейских собак и высокотехнологичные дроны на окраинах Барселоны для отслеживания диких кабанов и сдерживания вспышки чумы свиней. Эта болезнь, хотя и безопасна для человека, представляет критическую угрозу для коммерческого свиноводства страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Около 500 специалистов, включая 160 солдат из военного подразделения чрезвычайных ситуаций, прочесывают территорию в радиусе 6 километров от места, где были обнаружены первые инфицированные животные. В настоящее время найдено девять мертвых кабанов с чумой.

Последствия чумы свиней для Испании

Европейская комиссия объявила о временных ограничительных мерах в отношении свиноводства, которые охватывают 91 город и поселок в провинции Барселона, хотя на этой территории коммерческих ферм нет.

Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters

Из-за вспышки Мексика и Япония уже приостановили закупку испанской свинины, а около 120 экспортных лицензий были отозваны.

Борьба с заболеванием животных

Армия использует дроны с тепловизорами для обнаружения живых и мертвых кабанов, а также устанавливает дезинфекционные станции для предотвращения распространения болезни людьми и транспортом.

Это очень серьезная ситуация – заявил Кико Ривера, заместитель инспектора Каталонских сельских агентов.

Он подчеркнул, что главная цель – не допустить распространения заразы на север, где сосредоточены основные свинофермы Испании.

Эксперты указывают, что происхождение вспышки не установлено, но причиной мог стать загрязненный мясной продукт из другой страны, например, выброшенный водителем грузовика и съеденный кабаном. При этом, популяция диких кабанов растет экспоненциально из-за мягких зим и отсутствия хищников. Власти Испании даже предлагают денежные вознаграждения охотникам, которые будут заниматься отстрелом животных.

