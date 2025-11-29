Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters

В Каталонии, на северо-востоке Испании, запретили доступ к главному природному парку региона - Кольсерола. Это произошло после того, как обнаружили шесть диких кабанов мертвыми вблизи Барселоны. Причиной их смерти стала африканская чума свиней, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Это первая вспышка этой болезни в Испании с 1994 года. Власти Каталонии установят ловушки для диких кабанов и развернут полицию для охраны границ территории, говорится в публикации.

Хотя африканская чума свиней не вредна для людей, но быстро распространяется среди свиней и диких кабанов. Из-за этого ряд стран, в частности, Мексика, Великобритания, Китай и Тайвань ограничили или полностью запретили ввоз испанской свинины.

