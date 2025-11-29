Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters

$42.190.00
48.870.00
ukenru
18:27 • 1080 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
17:13 • 5370 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 7398 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 9666 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 11710 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 12413 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 12728 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 13012 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13875 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14411 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
98%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский на совещании с Будановым определил акценты в переговорах на фоне визита делегации Украины в США29 ноября, 11:16 • 5404 просмотра
Подрыв двух танкеров "теневого флота" рф: операцию провела Служба безопасности с дронами Sea BabyVideo29 ноября, 11:19 • 4606 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ29 ноября, 12:55 • 11501 просмотра
Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нееPhoto29 ноября, 13:14 • 4958 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине14:01 • 8790 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 4312 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 61496 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 48240 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 55742 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 54055 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Киевская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 4312 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 33875 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51745 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 71360 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 103132 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Financial Times

Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Каталония закрыла природный парк Кольсерола вблизи Барселоны после обнаружения шести диких кабанов, погибших от африканской чумы свиней. Это первая вспышка болезни в Испании с 1994 года, что привело к ограничениям на импорт испанской свинины некоторыми странами.

Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters

В Каталонии, на северо-востоке Испании, запретили доступ к главному природному парку региона - Кольсерола. Это произошло после того, как обнаружили шесть диких кабанов мертвыми вблизи Барселоны. Причиной их смерти стала африканская чума свиней, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Это первая вспышка этой болезни в Испании с 1994 года. Власти Каталонии установят ловушки для диких кабанов и развернут полицию для охраны границ территории, говорится в публикации.

Хотя африканская чума свиней не вредна для людей, но быстро распространяется среди свиней и диких кабанов. Из-за этого ряд стран, в частности, Мексика, Великобритания, Китай и Тайвань ограничили или полностью запретили ввоз испанской свинины.

В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи21.08.2025, 16:13 • 4121 просмотр

Евгений Устименко

ЗдоровьеНовости Мира
Санкции
Животные
Каталония
Reuters
Мексика
Тайвань
Великобритания
Испания
Китай