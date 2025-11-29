Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters
Киев • УНН
Каталония закрыла природный парк Кольсерола вблизи Барселоны после обнаружения шести диких кабанов, погибших от африканской чумы свиней. Это первая вспышка болезни в Испании с 1994 года, что привело к ограничениям на импорт испанской свинины некоторыми странами.
В Каталонии, на северо-востоке Испании, запретили доступ к главному природному парку региона - Кольсерола. Это произошло после того, как обнаружили шесть диких кабанов мертвыми вблизи Барселоны. Причиной их смерти стала африканская чума свиней, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это первая вспышка этой болезни в Испании с 1994 года. Власти Каталонии установят ловушки для диких кабанов и развернут полицию для охраны границ территории, говорится в публикации.
Хотя африканская чума свиней не вредна для людей, но быстро распространяется среди свиней и диких кабанов. Из-за этого ряд стран, в частности, Мексика, Великобритания, Китай и Тайвань ограничили или полностью запретили ввоз испанской свинины.
В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи21.08.2025, 16:13 • 4121 просмотр