Каталонія закрила головний природний парк після виявлення мертвих кабанів з африканською чумою - Reuters
Київ • УНН
Каталонія закрила природний парк Кольсерола поблизу Барселони після виявлення шести диких кабанів, загиблих від африканської чуми свиней. Це перший спалах хвороби в Іспанії з 1994 року, що призвело до обмежень на імпорт іспанської свинини деякими країнами.
У Каталонії, що на північному сході Іспанії, заборонили доступ до головного природного парку регіону - Кольсерола. Це сталось після того, як виявили шість диких кабанів мертвими поблизу Барселони. Причиною їх смерті стала африканська чума свиней, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Це перший спалах цієї хвороби в Іспанії з 1994 року. Влада Каталонії встановить пастки для диких кабанів і розгорне поліцію для охорони кордонів території, йдеться в публікації.
Хоча африканська чума свиней не є шкідливою для людей, але швидко поширюється серед свиней і диких кабанів. Через це низка країн, зокрема, Мексика, Велика Британія, Китай і Тайвань обмежили або повністю заборонили ввезення іспанської свинини.
