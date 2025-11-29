Каталонія закрила головний природний парк після виявлення мертвих кабанів з африканською чумою - Reuters

У Каталонії, що на північному сході Іспанії, заборонили доступ до головного природного парку регіону - Кольсерола. Це сталось після того, як виявили шість диких кабанів мертвими поблизу Барселони. Причиною їх смерті стала африканська чума свиней, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Це перший спалах цієї хвороби в Іспанії з 1994 року. Влада Каталонії встановить пастки для диких кабанів і розгорне поліцію для охорони кордонів території, йдеться в публікації.

Хоча африканська чума свиней не є шкідливою для людей, але швидко поширюється серед свиней і диких кабанів. Через це низка країн, зокрема, Мексика, Велика Британія, Китай і Тайвань обмежили або повністю заборонили ввезення іспанської свинини.

