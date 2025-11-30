Испания фиксирует новые подозрения на африканскую чуму свиней: экспорт свинины под угрозой, рынки закрываются

$42.190.00
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
10:20 • 9822 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 14169 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 24244 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 34574 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
29 ноября, 17:02 • 28427 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
29 ноября, 15:10 • 25874 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
29 ноября, 14:28 • 23047 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
29 ноября, 12:33 • 17656 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
29 ноября, 12:07 • 16841 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
Рубрики
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимой
29 ноября, 16:59 • 27597 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 75483 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе
28 ноября, 12:04 • 59532 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
28 ноября, 11:00 • 67665 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
28 ноября, 10:45 • 66070 просмотра
Испания фиксирует новые подозрения на африканскую чуму свиней: экспорт свинины под угрозой, рынки закрываются

Киев • УНН

 • 584 просмотра

В Испании растет количество возможных случаев африканской чумы свиней среди диких кабанов, что угрожает экспорту свинины. Страны уже вводят ограничения на импорт, а треть экспортных сертификатов заблокирована.

Испания фиксирует новые подозрения на африканскую чуму свиней: экспорт свинины под угрозой, рынки закрываются
Фото: Reuters

В Испании количество возможных случаев африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов неуклонно растет, усиливая давление на одну из ключевых отраслей экспорта страны. По данным La Vanguardia, вблизи Барселоны обнаружили еще восемь животных с подозрением на инфекцию, тогда как правительство пытается минимизировать экономические потери, пишет УНН.

Подробности

Ссылаясь на источники, близкие к министерству сельского хозяйства Каталонии, издание сообщает, что два случая уже подтверждены, а еще 12 проходят лабораторные исследования. Если диагноз подтвердят, общее количество инфицированных животных возрастет до 14. 

В Испании подтвержден первый за 30 лет случай африканской чумы свиней: под угрозой оказался экспорт в Китай28.11.25, 17:35 • 3682 просмотра

Первая вспышка АЧС стала серьезным ударом для Испании – крупнейшего производителя свинины в ЕС. По словам министра сельского хозяйства, около трети экспортных сертификатов на свинину уже заблокированы.

Из 400 экспортных сертификатов в 104 страны треть заблокирована. Мы работаем над тем, чтобы открыть их как можно скорее 

– заявил Луис Планас.

Он добавил, что экспорт свинины оценивается в 8,8 миллиарда евро в год, подчеркнув важность сохранения доступа к международным рынкам. 

Наша задача – поддерживать международные рынки открытыми 

– сказал Планас.

Хотя африканская чума свиней не представляет угрозы для людей, она стремительно распространяется среди свиней и диких кабанов, а ряд государств уже ввел ограничения на импорт.

Тайвань запретил ввоз "всех продуктов из свинины и живых свиней", Китай закрыл границы для свинины из провинции Барселона, Великобритания временно прекратила импорт свинины из Каталонии, а Мексика – поставки свиной продукции со всей Испании.

Эксперты предупреждают: если заражение будет продолжать распространяться, Испанию могут ждать еще более суровые торговые последствия.

Каталония закрыла главный природный парк после обнаружения мертвых кабанов с африканской чумой - Reuters29.11.25, 21:15 • 4196 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Санкции
Животные
Мексика
Европейский Союз
Тайвань
Великобритания
Испания
Китай