Испания фиксирует новые подозрения на африканскую чуму свиней: экспорт свинины под угрозой, рынки закрываются

Фото: Reuters

В Испании количество возможных случаев африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов неуклонно растет, усиливая давление на одну из ключевых отраслей экспорта страны. По данным La Vanguardia, вблизи Барселоны обнаружили еще восемь животных с подозрением на инфекцию, тогда как правительство пытается минимизировать экономические потери, пишет УНН.

Подробности

Ссылаясь на источники, близкие к министерству сельского хозяйства Каталонии, издание сообщает, что два случая уже подтверждены, а еще 12 проходят лабораторные исследования. Если диагноз подтвердят, общее количество инфицированных животных возрастет до 14.

Первая вспышка АЧС стала серьезным ударом для Испании – крупнейшего производителя свинины в ЕС. По словам министра сельского хозяйства, около трети экспортных сертификатов на свинину уже заблокированы.

Из 400 экспортных сертификатов в 104 страны треть заблокирована. Мы работаем над тем, чтобы открыть их как можно скорее – заявил Луис Планас.

Он добавил, что экспорт свинины оценивается в 8,8 миллиарда евро в год, подчеркнув важность сохранения доступа к международным рынкам.

Наша задача – поддерживать международные рынки открытыми – сказал Планас.

Хотя африканская чума свиней не представляет угрозы для людей, она стремительно распространяется среди свиней и диких кабанов, а ряд государств уже ввел ограничения на импорт.

Тайвань запретил ввоз "всех продуктов из свинины и живых свиней", Китай закрыл границы для свинины из провинции Барселона, Великобритания временно прекратила импорт свинины из Каталонии, а Мексика – поставки свиной продукции со всей Испании.

Эксперты предупреждают: если заражение будет продолжать распространяться, Испанию могут ждать еще более суровые торговые последствия.

