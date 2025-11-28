$42.190.11
15:39 • 776 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
15:22 • 2360 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
13:56 • 11763 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
13:08 • 12342 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
13:03 • 11150 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
11:00 • 26630 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 19417 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 17552 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 32193 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 19411 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

В Испании подтвержден первый за 30 лет случай африканской чумы свиней: под угрозой оказался экспорт в Китай

Киев • УНН

 • 434 просмотра

В Испании обнаружили африканскую чуму свиней у диких кабанов вблизи Барселоны, что стало первым случаем с 1994 года. Этот инцидент угрожает экспорту свинины в Китай, хотя соглашение позволяет ограничения только для пострадавшего региона.

В Испании подтвержден первый за 30 лет случай африканской чумы свиней: под угрозой оказался экспорт в Китай

Испания зафиксировала первый с 1994 года случай африканской чумы свиней (АЧС) – вирус обнаружили у двух диких кабанов, найденных мертвыми вблизи Барселоны. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, подчеркнув, что инцидент может поставить под риск стремительно растущий экспорт свинины в Китай. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Reuters.

Детали

Вспышка произошла именно тогда, когда Мадрид пытается укрепить позиции на китайском рынке. В то же время ситуация может быть контролируемой: недавнее соглашение между Китаем и Испанией предусматривает введение возможных ограничений только в отношении пострадавшего региона, а не всей страны. Каталония, где были найдены зараженные кабаны, обеспечивает около 8% национального свиноводческого производства.

Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ11.10.25, 18:51 • 10943 просмотра

Испания является крупнейшим производителем свинины в ЕС и ежегодно экспортирует продукции на около 3,5 млрд евро. Поэтому даже локальный инцидент имеет важное экономическое значение.

Это не лучшие новости. Европейский рынок уже переживает трудности после 20% падения цен с июля… Существует риск эмбарго против крупнейшего экспортера свинины из ЕС, в частности в Азии и, в частности, в Китае 

– отметил аналитик французской исследовательской группы Cyclope Жан-Поль Симье.

Фермерская ассоциация Asaja отметила, что отрасль хорошо подготовлена к таким вызовам, но призвала власти усилить контроль за популяциями диких животных.

Мы годами модернизировали фермы, усиливали биобезопасность и делали наши операции одними из самых передовых в мире 

– говорится в заявлении.

В отраслевой группе Interporc сообщили, что сотрудничают с каталонскими и центральными властями, а вокруг места инцидента уже введена 20-километровая зона наблюдения. Организация подчеркнула, что этот шаг демонстрирует высокий уровень ветеринарного контроля, действующего в Испании.

В Калифорнии подтвердили возможное возвращение средневековой чумы: у жителя положительный тест после укуса блохи21.08.25, 16:13 • 4111 просмотров

Степан Гафтко

