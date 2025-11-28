В Испании подтвержден первый за 30 лет случай африканской чумы свиней: под угрозой оказался экспорт в Китай
В Испании обнаружили африканскую чуму свиней у диких кабанов вблизи Барселоны, что стало первым случаем с 1994 года. Этот инцидент угрожает экспорту свинины в Китай, хотя соглашение позволяет ограничения только для пострадавшего региона.
Испания зафиксировала первый с 1994 года случай африканской чумы свиней (АЧС) – вирус обнаружили у двух диких кабанов, найденных мертвыми вблизи Барселоны. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, подчеркнув, что инцидент может поставить под риск стремительно растущий экспорт свинины в Китай. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Reuters.
Вспышка произошла именно тогда, когда Мадрид пытается укрепить позиции на китайском рынке. В то же время ситуация может быть контролируемой: недавнее соглашение между Китаем и Испанией предусматривает введение возможных ограничений только в отношении пострадавшего региона, а не всей страны. Каталония, где были найдены зараженные кабаны, обеспечивает около 8% национального свиноводческого производства.
Испания является крупнейшим производителем свинины в ЕС и ежегодно экспортирует продукции на около 3,5 млрд евро. Поэтому даже локальный инцидент имеет важное экономическое значение.
Это не лучшие новости. Европейский рынок уже переживает трудности после 20% падения цен с июля… Существует риск эмбарго против крупнейшего экспортера свинины из ЕС, в частности в Азии и, в частности, в Китае
Фермерская ассоциация Asaja отметила, что отрасль хорошо подготовлена к таким вызовам, но призвала власти усилить контроль за популяциями диких животных.
Мы годами модернизировали фермы, усиливали биобезопасность и делали наши операции одними из самых передовых в мире
В отраслевой группе Interporc сообщили, что сотрудничают с каталонскими и центральными властями, а вокруг места инцидента уже введена 20-километровая зона наблюдения. Организация подчеркнула, что этот шаг демонстрирует высокий уровень ветеринарного контроля, действующего в Испании.
