В Испании подтвержден первый за 30 лет случай африканской чумы свиней: под угрозой оказался экспорт в Китай

Испания зафиксировала первый с 1994 года случай африканской чумы свиней (АЧС) – вирус обнаружили у двух диких кабанов, найденных мертвыми вблизи Барселоны. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства, подчеркнув, что инцидент может поставить под риск стремительно растущий экспорт свинины в Китай. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Reuters.

Детали

Вспышка произошла именно тогда, когда Мадрид пытается укрепить позиции на китайском рынке. В то же время ситуация может быть контролируемой: недавнее соглашение между Китаем и Испанией предусматривает введение возможных ограничений только в отношении пострадавшего региона, а не всей страны. Каталония, где были найдены зараженные кабаны, обеспечивает около 8% национального свиноводческого производства.

Испания является крупнейшим производителем свинины в ЕС и ежегодно экспортирует продукции на около 3,5 млрд евро. Поэтому даже локальный инцидент имеет важное экономическое значение.

Это не лучшие новости. Европейский рынок уже переживает трудности после 20% падения цен с июля… Существует риск эмбарго против крупнейшего экспортера свинины из ЕС, в частности в Азии и, в частности, в Китае – отметил аналитик французской исследовательской группы Cyclope Жан-Поль Симье.

Фермерская ассоциация Asaja отметила, что отрасль хорошо подготовлена к таким вызовам, но призвала власти усилить контроль за популяциями диких животных.

Мы годами модернизировали фермы, усиливали биобезопасность и делали наши операции одними из самых передовых в мире – говорится в заявлении.

В отраслевой группе Interporc сообщили, что сотрудничают с каталонскими и центральными властями, а вокруг места инцидента уже введена 20-километровая зона наблюдения. Организация подчеркнула, что этот шаг демонстрирует высокий уровень ветеринарного контроля, действующего в Испании.

