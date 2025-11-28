В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю

Іспанія зафіксувала перший з 1994 року випадок африканської чуми свиней (АЧС) – вірус виявили у двох диких кабанів, знайдених мертвими поблизу Барселони. Про це повідомило Міністерство сільського господарства, наголосивши, що інцидент може поставити під ризик стрімко зростаючий експорт свинини до Китаю. Про це пише УНН з посиланням на матеріал Reuters.

Деталі

Спалах стався саме тоді, коли Мадрид намагається зміцнити позиції на китайському ринку. Водночас ситуація може бути контрольованою: нещодавня угода між Китаєм та Іспанією передбачає запровадження можливих обмежень лише щодо постраждалого регіону, а не всієї країни. Каталонія, де було знайдено заражених кабанів, забезпечує близько 8% національного свинарського виробництва.

Іспанія є найбільшим виробником свинини в ЄС та щороку експортує продукції на близько 3,5 млрд євро. Тому навіть локальний інцидент має важливе економічне значення.

Це не найкращі новини. Європейський ринок вже переживає труднощі після 20% падіння цін з липня… Існує ризик ембарго проти найбільшого експортера свинини з ЄС, зокрема в Азії та, зокрема, в Китаї – зауважив аналітик французької дослідницької групи Cyclope Жан-Поль Сім’є.

Фермерська асоціація Asaja зазначила, що галузь добре підготовлена до таких викликів, але закликала владу посилити контроль за популяціями диких тварин.

Ми роками модернізували ферми, посилювали біобезпеку та робили наші операції одними з найпередовіших у світі – йдеться у заяві.

У галузевій групі Interporc повідомили, що співпрацюють з каталонською та центральною владою, а навколо місця інциденту вже запроваджено 20-кілометрову зону спостереження. Організація підкреслила, що цей крок демонструє високий рівень ветеринарного контролю, який діє в Іспанії.

