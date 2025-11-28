В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю

$42.190.11
48.870.08
ukenru
15:39 • 1260 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
15:22 • 3184 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
13:56 • 12223 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 12639 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 11378 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 26942 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 19523 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 17610 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 32430 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19456 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0м/с
82%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 19900 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 20260 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 23196 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 22624 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 24061 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 12223 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 14815 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 26942 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 24103 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 32430 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Лев XIV
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Село
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 22538 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 39810 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 59941 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 92572 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 107527 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Золото
Бук (ЗРК)
Ракетний комплекс "Тор"

В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю

Київ • УНН

 • 616 перегляди

В Іспанії виявили африканську чуму свиней у диких кабанів поблизу Барселони, що стало першим випадком з 1994 року. Цей інцидент загрожує експорту свинини до Китаю, хоча угода дозволяє обмеження лише для постраждалого регіону.

В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю

Іспанія зафіксувала перший з 1994 року випадок африканської чуми свиней (АЧС) – вірус виявили у двох диких кабанів, знайдених мертвими поблизу Барселони. Про це повідомило Міністерство сільського господарства, наголосивши, що інцидент може поставити під ризик стрімко зростаючий експорт свинини до Китаю. Про це пише УНН з посиланням на матеріал Reuters.

Деталі

Спалах стався саме тоді, коли Мадрид намагається зміцнити позиції на китайському ринку. Водночас ситуація може бути контрольованою: нещодавня угода між Китаєм та Іспанією передбачає запровадження можливих обмежень лише щодо постраждалого регіону, а не всієї країни. Каталонія, де було знайдено заражених кабанів, забезпечує близько 8% національного свинарського виробництва.

Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ11.10.25, 18:51 • 10943 перегляди

Іспанія є найбільшим виробником свинини в ЄС та щороку експортує продукції на близько 3,5 млрд євро. Тому навіть локальний інцидент має важливе економічне значення.

Це не найкращі новини. Європейський ринок вже переживає труднощі після 20% падіння цін з липня… Існує ризик ембарго проти найбільшого експортера свинини з ЄС, зокрема в Азії та, зокрема, в Китаї 

– зауважив аналітик французької дослідницької групи Cyclope Жан-Поль Сім’є.

Фермерська асоціація Asaja зазначила, що галузь добре підготовлена до таких викликів, але закликала владу посилити контроль за популяціями диких тварин.

Ми роками модернізували ферми, посилювали біобезпеку та робили наші операції одними з найпередовіших у світі 

– йдеться у заяві.

У галузевій групі Interporc повідомили, що співпрацюють з каталонською та центральною владою, а навколо місця інциденту вже запроваджено 20-кілометрову зону спостереження. Організація підкреслила, що цей крок демонструє високий рівень ветеринарного контролю, який діє в Іспанії.

У Каліфорнії підтвердили можливе повернення середньовічної чуми: у мешканця позитивний тест після укусу блохи21.08.25, 16:13 • 4111 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Тварини
Каталонія
Reuters
Європейський Союз
Іспанія
Мадрид
Китай