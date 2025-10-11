Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ
Київ • УНН
Влада Бурятії рекомендує жителям утриматися від вживання бабаків у їжу. Це пов'язано зі спалахом бубонної чуми в Монголії, де зафіксовано 13 випадків зараження та 1 смерть.
Влада Бурятії, що входить до складу рф, рекомендувала жителям не їсти бабаків на тлі спалаху бубонної чуми в Монголії, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У вересні в Монголії зафіксовано 13 випадків зараження бубонною чумою, у тому числі 1 смерть.
За даними росЗМІ, у зв'язку з широким ареалом проживання бабаків є можливість перенесення захворювання на територію рф.
