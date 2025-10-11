$41.510.00
16:00 • 768 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
14:06 • 11101 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
13:21 • 13103 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
12:56 • 18900 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
12:10 • 13705 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 22054 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 31051 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 42105 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 55991 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 34684 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Влада Бурятії закликала не їсти бабаків через спалах бубонної чуми - росЗМІ

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Влада Бурятії рекомендує жителям утриматися від вживання бабаків у їжу. Це пов'язано зі спалахом бубонної чуми в Монголії, де зафіксовано 13 випадків зараження та 1 смерть.

Влада Бурятії, що входить до складу рф, рекомендувала жителям не їсти бабаків на тлі спалаху бубонної чуми в Монголії, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У вересні в Монголії зафіксовано 13 випадків зараження бубонною чумою, у тому числі 1 смерть.

За даними росЗМІ, у зв'язку з широким ареалом проживання бабаків є можливість перенесення захворювання на територію рф.

У Бурятії збирають холодильники й мотоцикл, щоб відправити техніку на війну в Україну07.08.25, 21:14 • 6672 перегляди

Антоніна Туманова

