Ексклюзив
15:56 • 35840 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 36875 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
7 серпня, 12:15 • 90371 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
7 серпня, 11:55 • 91042 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 87723 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 132293 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 72541 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 46494 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45796 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56512 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
У Бурятії збирають холодильники й мотоцикл, щоб відправити техніку на війну в Україну

Київ • УНН

 • 592 перегляди

У Бурятії волонтери оголосили збір побутової техніки та мотоциклів для потреб армії рф. Сім'я Краснопєєвих пожертвувала старий мотоцикл "ІЖ Юпітер" для підтримки фронту.

У Бурятії збирають холодильники й мотоцикл, щоб відправити техніку на війну в Україну

У російській Бурятії волонтери оголосили збір побутової техніки та мотоциклів для потреб армії рф на війні проти України. Волонтери заявляють, що такі ініціативи "підтримують фронт" рф, пише УНН із посиланням на росЗМІ.

У сільських групах селища Заграєво у Бурятії з'явилися оголошення волонтерів руху "Крила Ангела", які повідомили про збирання холодильників "для потреб польових шпиталів". Так само почали збирати і мотоцикли 

- пише місцева газета.

Родина Краснопєєвих вирішила підтримати війну в Україні, пожертвувавши старий мотоцикл "ІЖ Юпітер".

Побачили, що волонтери збирають мотоцикли, запитали, чи наш згодиться. Сказали, що послужить хлопцям - ми й не роздумували

 - з гордістю каже росіянка, ніби мова йде про стратегічний безпілотник, а не іржаве залізо.

За словами волонтера, таких "цінних" внесків вистачає: "Передали холодильники із Заграєво, мотоцикл із Ільки… На таких людях тримається росія".

І справді - коли логістика воюючої армії тримається на списаній побутовій техніці та гаражних раритетах, залишається тільки аплодувати стоячи.

Окупанти на ТОТ проводять “добровільний збір” української літератури - ЦНС28.05.25, 23:47 • 8484 перегляди

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Україна