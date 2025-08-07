У Бурятії збирають холодильники й мотоцикл, щоб відправити техніку на війну в Україну
Київ • УНН
У Бурятії волонтери оголосили збір побутової техніки та мотоциклів для потреб армії рф. Сім'я Краснопєєвих пожертвувала старий мотоцикл "ІЖ Юпітер" для підтримки фронту.
У російській Бурятії волонтери оголосили збір побутової техніки та мотоциклів для потреб армії рф на війні проти України. Волонтери заявляють, що такі ініціативи "підтримують фронт" рф, пише УНН із посиланням на росЗМІ.
У сільських групах селища Заграєво у Бурятії з'явилися оголошення волонтерів руху "Крила Ангела", які повідомили про збирання холодильників "для потреб польових шпиталів". Так само почали збирати і мотоцикли
Родина Краснопєєвих вирішила підтримати війну в Україні, пожертвувавши старий мотоцикл "ІЖ Юпітер".
Побачили, що волонтери збирають мотоцикли, запитали, чи наш згодиться. Сказали, що послужить хлопцям - ми й не роздумували
За словами волонтера, таких "цінних" внесків вистачає: "Передали холодильники із Заграєво, мотоцикл із Ільки… На таких людях тримається росія".
І справді - коли логістика воюючої армії тримається на списаній побутовій техніці та гаражних раритетах, залишається тільки аплодувати стоячи.
