В Бурятии собирают холодильники и мотоцикл, чтобы отправить технику на войну в Украину
Киев • УНН
В Бурятии волонтеры объявили сбор бытовой техники и мотоциклов для нужд армии рф. Семья Краснопеевых пожертвовала старый мотоцикл "ИЖ Юпитер" для поддержки фронта.
В российской Бурятии волонтеры объявили сбор бытовой техники и мотоциклов для нужд армии рф на войне против Украины. Волонтеры заявляют, что такие инициативы "поддерживают фронт" рф, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
В сельских группах поселка Заиграево в Бурятии появились объявления волонтеров движения "Крылья Ангела", которые сообщили о сборе холодильников "для нужд полевых госпиталей". Так же начали собирать и мотоциклы
Семья Краснопеевых решила поддержать войну в Украине, пожертвовав старый мотоцикл "ИЖ Юпитер".
Увидели, что волонтеры собирают мотоциклы, спросили, наш ли сгодится. Сказали, что послужит ребятам - мы и не раздумывали
По словам волонтера, таких "ценных" вкладов хватает: "Передали холодильники из Заиграево, мотоцикл из Ильки… На таких людях держится россия".
И в самом деле - когда логистика воюющей армии держится на списанной бытовой технике и гаражных раритетах, остается только аплодировать стоя.
