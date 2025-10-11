Власти Бурятии призвали не есть сурков из-за вспышки бубонной чумы - росСМИ
Киев • УНН
Власти Бурятии рекомендуют жителям воздержаться от употребления сурков в пищу. Это связано со вспышкой бубонной чумы в Монголии, где зафиксировано 13 случаев заражения и 1 смерть.
Власти Бурятии, входящей в состав рф, рекомендовали жителям не есть сурков на фоне вспышки бубонной чумы в Монголии, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В сентябре в Монголии зафиксировано 13 случаев заражения бубонной чумой, в том числе 1 смерть.
По данным росСМИ, в связи с широким ареалом обитания сурков есть возможность переноса заболевания на территорию рф.
