Іспанія фіксує нові підозри на африканську чуму свиней: експорт свинини під загрозою, ринки закриваються

$42.190.00
48.870.00
ukenru
11:44 • 2514 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
10:20 • 7766 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
07:27 • 13346 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 23499 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 33842 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 27962 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 25570 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 22858 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 17497 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 16706 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
97%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Десятки тисяч румунів залишилися без питної води через проблеми на греблі30 листопада, 03:31 • 10994 перегляди
Глава МЗС Франції: путін зіткнеться з новими санкціями, якщо не погодиться на припинення вогню30 листопада, 04:03 • 5794 перегляди
Економіка воєнного часу: купівельна спроможність росіян і надалі послаблюється - ISW30 листопада, 05:15 • 9168 перегляди
Польський президент Навроцький відмовився від зустрічі з Орбаном після його візиту до москви09:40 • 8168 перегляди
ГУР ліквідувало схему збуту краденого палива "кадировцями" під Бердянськом: пролунало два вибухиVideo10:31 • 4900 перегляди
Публікації
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 26988 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 75029 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 59183 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 67275 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 65711 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Емманюель Макрон
Оксана Маркарова
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Вишгород
Київська область
Гонконг
Реклама
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 26988 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 39539 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 56774 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 76251 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 107807 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Шахед-136
The Washington Post
The New York Times

Іспанія фіксує нові підозри на африканську чуму свиней: експорт свинини під загрозою, ринки закриваються

Київ • УНН

 • 12 перегляди

В Іспанії зростає кількість можливих випадків африканської чуми свиней серед диких кабанів, що загрожує експорту свинини. Країни вже запроваджують обмеження на імпорт, а третина експортних сертифікатів заблокована.

Іспанія фіксує нові підозри на африканську чуму свиней: експорт свинини під загрозою, ринки закриваються
Фото: Reuters

В Іспанії кількість можливих випадків африканської чуми свиней (АЧС) серед диких кабанів невпинно зростає, посилюючи тиск на одну з ключових галузей експорту країни. За даними La Vanguardia, поблизу Барселони виявили ще вісім тварин із підозрою на інфекцію, тоді як уряд намагається мінімізувати економічні втрати, пише УНН.

Деталі

Посилаючись на джерела, близькі до міністерства сільського господарства Каталонії, видання повідомляє, що два випадки вже підтверджені, а ще 12 проходять лабораторні дослідження. Якщо діагноз підтвердять, загальна кількість інфікованих тварин зросте до 14. 

В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю28.11.25, 17:35 • 3650 переглядiв

Перший спалах АЧС став серйозним ударом для Іспанії – найбільшого виробника свинини в ЄС. За словами міністра сільського господарства, близько третини експортних сертифікатів на свинину вже заблоковано.

З 400 експортних сертифікатів до 104 країн третина заблокована. Ми працюємо над тим, щоб відкрити їх якомога швидше 

– заявив Луїс Планас.

Він додав, що експорт свинини оцінюється у 8,8 мільярда євро на рік, підкресливши важливість збереження доступу до міжнародних ринків. 

Наше завдання – підтримувати міжнародні ринки відкритими 

– сказав Планас.

Хоча африканська чума свиней не становить загрози для людей, вона стрімко поширюється серед свиней та диких кабанів, а низка держав уже запровадила обмеження на імпорт.

Тайвань заборонив ввезення "усіх продуктів зі свинини та живих свиней", Китай закрив кордони для свинини з провінції Барселона, Велика Британія тимчасово припинила імпорт свинини з Каталонії, а Мексика – постачання свинячої продукції з усієї Іспанії.

Експерти попереджають: якщо зараження продовжуватиме поширюватися, Іспанію можуть чекати ще суворіші торговельні наслідки.

Каталонія закрила головний природний парк після виявлення мертвих кабанів з африканською чумою - Reuters29.11.25, 21:15 • 4152 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Санкції
Тварини
Мексика
Європейський Союз
Тайвань
Велика Британія
Іспанія
Китай