Іспанія фіксує нові підозри на африканську чуму свиней: експорт свинини під загрозою, ринки закриваються

В Іспанії кількість можливих випадків африканської чуми свиней (АЧС) серед диких кабанів невпинно зростає, посилюючи тиск на одну з ключових галузей експорту країни. За даними La Vanguardia, поблизу Барселони виявили ще вісім тварин із підозрою на інфекцію, тоді як уряд намагається мінімізувати економічні втрати, пише УНН.

Посилаючись на джерела, близькі до міністерства сільського господарства Каталонії, видання повідомляє, що два випадки вже підтверджені, а ще 12 проходять лабораторні дослідження. Якщо діагноз підтвердять, загальна кількість інфікованих тварин зросте до 14.

В Іспанії підтвердили перший за 30 років випадок африканської чуми свиней: під загрозою опинився експорт до Китаю

Перший спалах АЧС став серйозним ударом для Іспанії – найбільшого виробника свинини в ЄС. За словами міністра сільського господарства, близько третини експортних сертифікатів на свинину вже заблоковано.

З 400 експортних сертифікатів до 104 країн третина заблокована. Ми працюємо над тим, щоб відкрити їх якомога швидше